Sau khi đã hoàn thành điều trị COVID-19, cô gái 22 tuổi về nhà tiếp tục cách ly theo yêu cầu nhưng lại bị dân làng đến tận nhà xua đuổi.
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Cô gái 22 tuổi sau khi điều trị âm tính COVID-19, trở về nhà và tiếp tục thực hiện cách ly nhưng lại bị dân làng xua đuổi. Thông tin này thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Thái Lan trong những ngày qua.
Được biết, cô gái trẻ này tên Pornkamon, 22 tuổi, người làng Ban Kham, huyện Satuek, tỉnh Buriram, Thái Lan. Pornkamon nói rằng, khi cô đang làm việc trong một nhà máy ở tỉnh Samut Sakhon thì được chẩn đoán nhiễm COVID-19 vào ngày 29/7. Sau đó cô đã được đưa vào bệnh viện Satuk để điều trị.
Đến ngày 11/8, Pornkamon có kết quả âm tính và đủ tiêu chuẩn xuất viện. Các bác sĩ yêu cầu cô về nhà nghỉ ngơi và tự cách ly trong vòng 14 ngày đồng thời phải tuân theo các quy định y tế liên quan. Vậy nhưng sau khi Pornkamon về nhà, đến ngày 13/8, hơn 20 người dân làng đã tập trung trước nhà Pornkamon yêu cầu cô phải tự đến nơi khác để cách ly.
Pornkamon cho biết, cô thấy không công bằng khi bị đối xử như vậy. Những người trong làng xua đuổi cô giống như một người xấu hay một con quái vật vậy. Cô gái 22 tuổi nói rằng cô sẽ ở nhà và không đi đâu cho đến khi cách ly đủ 14 ngày. Điều đáng nói là trong nhóm người đến yêu cầu Pornkamon ra khỏi nhà có nhân viên y tế, người này có kiến thức về COVID-19 nhưng cũng muốn Pornkamon ra khỏi nhà.
Một số người dân cho biết, trong làng có quy định, bất cứ ai từ bên ngoài về đều phải vào một nơi cách ly tập trung. Cô gái này đã vi phạm nội quy của làng nên mọi người yêu cầu ra nơi cách ly tập trung nhưng cô gái không nghe và đã xảy ra tranh cãi.