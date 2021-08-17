Tặng 4.6 tỷ đồng làm quà cưới cho vị hôn thê, người đàn ông khiến bạn gái sốc nặng sau khi mở vali tiền

Thế giới 17/08/2021 06:42

Lớp vỏ bọc của người đàn ông giàu có cuối cũng bị lột bỏ sau khi vị hôn thê mở vali tiền sính lễ được bạn trai tặng.

Cuối năm 2020, cô Trương quen biết người đàn ông 50 tuổi họ Dương qua một trang web hẹn hò. Sau khi nói chuyện nửa năm, họ đã gặp mặt và mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Chẳng thể ngờ, Dương lại sớm ngỏ lời cầu hôn với cô Trương. Dù cảm thấy đột ngột nhưng cô Trương đã đồng ý vì nghĩ rằng đối phương có một sự nghiệp thành công và thái độ rất chân thành.

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 Dương tặng vị hôn thê món quà vô cùng giá trị và ý nghĩa trong chiếc vali màu hồng

Dương nói với vị hôn thê rằng, anh sẽ tặng bạn gái sính lễ có giá trị là 1.314.520 nhân dân tệ (khoảng 4.6 tỷ đồng) với ý nghĩa “mãi mãi yêu em”. Để may mắn hơn, cả hai đồng ý tổ chức lễ đính hôn vào ngày 14/3/2021 với ý nghĩa “yêu em suốt đời suốt kiếp”.

Vào ngày đính hôn, Dương đưa cho vợ sắp cưới một va li màu hồng và nói rằng bên trong chứa 1.314.520 nhân dân tệ. Dương còn nói với Trương rằng, theo phong tục quê mình, chỉ khi nào nhận được lời chúc phúc của người lớn mới được mở vali. Sau đó, Trương đã rút 131.452 tệ (khoảng 473 triệu đồng) tiền mặt từ ngân hàng đưa cho Dương như một món quà cho chồng sắp cưới.

Đêm đó, Trương đấu tranh tâm lý, cô rất tò mò với vali tiền mà bạn trai tặng. Cuối cùng, cô Trương quyết định mở vali tiền sính lễ ra kiểm tra. Vậy nhưng Trương phát hiện, trong vali không phải nhân dân tệ mà toàn bộ là tiền giả làm từ giấy.

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 Vậy nhưng khi Trương mở vali ra thì vô cùng sốc với sính lễ mà Dương tặng

Cô Trương vô cùng sốc với cảnh tượng trước mắt, khi bình tĩnh lại cô gái này đã gọi điện báo cảnh sát. Ngay sau đó, cảnh sát đã bắt giữ Dương và khám xét căn nhà mà người đàn ông này đang sống. Rất may, số tiền mà cô Trương đưa cho Dương 131.452 tệ vẫn còn nguyên.

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 Tất cả số tiền trong vali đều là tiền giả, cô Trương sau đó đã báo cảnh sát

Theo điều tra, những gì mà Dương nói với cô Trương về công việc và tài sản của mình đều không đúng sự thật. Không chỉ vậy, cô Trương không phải là người bạn gái duy nhất của Dương. Sau đó, Dương đã bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam về tội lừa đảo và nộp phạt 40.000 nhân dân tệ (khoảng 144 triệu đồng).

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Từ khóa:   ngỏ lời cầu hôn web hẹn hò tội lừa đảo

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