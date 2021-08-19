Khoe ‘đôi gò bồng đảo’ khi thăm phạm nhân, người phụ nữ chẳng thề ngờ lại bị vào tù

Khi thăm một tù nhân, người phụ nữ này đã khoe những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể mình và đã bị bắt giữ vì hành động đó.

Ngày 17/8 Fox News đưa tin, tuần trước một phụ nữ ở Florida, Mỹ đã cho tù nhân xem bộ ngực của mình trong một chuyến thăm. Cô gái có vẻ rất hạnh phúc nhưng không ngờ rằng hành động này đã khiến cô phải vào tù.

Ferrero đã bị bắt giam sau khi cố tình khoe ngực trong một chuyến thăm tù nhân

Văn phòng cảnh sát trưởng quận Charlotte cho biết trong một tuyên bố vào ngày 8/8 rằng, Danielle Ferrero đã có một cuộc gọi video với một tù nhân tại nhà tù quận Charlotte. Tuyên bố này cũng nói rõ, Ferrero và tù nhân đã có một cuộc trò chuyện trong khoảng một giờ, sau đó người phụ nữ này bắt đầu thủ dâm trong khu vực thăm tù nhân.

Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết, trong cuộc gọi video, Ferrero lắc lư qua lại trên ghế, đây là một cách thủ dâm. Khi kết thúc cuộc gọi, Ferrero còn vén áo khoe ngực với tù nhân kia ba lần. Vài ngày sau, Ferrero bị bắt và bị buộc tội vì để lộ bộ phận sinh dục ở nơi công cộng. Theo hồ sơ, cô gái này bị giam trong nhà tù quận Charlotte và sau đó đã được thả.

Tặng 4.6 tỷ đồng làm quà cưới cho vị hôn thê, người đàn ông khiến bạn gái sốc nặng sau khi mở vali tiền Lớp vỏ bọc của người đàn ông giàu có cuối cũng bị lột bỏ sau khi vị hôn thê mở vali tiền sính lễ được bạn trai tặng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-doi-go-bong-dao-khi-tham-pham-nhan-nguoi-phu-nu-chang-the-ngo-lai-bi-vao-tu-419016.html