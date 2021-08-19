Hai cô gái tình cờ phát hiện cùng yêu một người đàn ông sau khi lướt web

Vốn nghi ngờ bạn trai đã có gia đình, cô gái vô tình phát hiện một người phụ nữ khác cũng có trải nghiệm tương tự mình.

Ngải Quân là một cô gái vừa tốt nghiệp một trường cao đẳng ở Đại Liên, Trung Quốc. Chuyện tình của Ngải Quân bắt đầu từ năm 2017, khi đó cô quen Ngô Phi trên một ứng dụng hẹn hò. Từ ảnh đại diện, Ngải Quân nhận thấy Ngô Phi rất đẹp trai và phù hợp với hình mẫu bạn trai của mình. Chính vì vậy hai người đã thêm Wechat của nhau, Ngô Phi nói rằng anh ta đang làm việc tại Nhật Bản và gửi định vị cho Ngải Quân xem. Nhiều lần trò chuyện, Ngải Quân nhận thấy Ngô Phi rất hiểu suy nghĩ của cô và khá hài hước. Ngải Quân chấp nhận yêu xa Ngô Phi mà không hề biết người đàn ông này đã có vợ Cuối năm 2017, Ngô Phi nói với Ngải Quân rằng anh đã trở về Trung Quốc và muốn gặp mặt cô, khi gặp gỡ, Ngải Quân thấy ngoại hình của Ngô Phi khác xa so với ảnh trước đây, lúc này Ngô Phi nói rằng anh ta tự ti và mong cô thông cảm. Sau đó Ngô Phi ngỏ lời yêu với Ngải Quân, ban đầu cô gái từ chối nhưng trước sự theo đuổi có mục đích của đối phương, cô gái trẻ đã trở thành người yêu của Ngô Phi.

Suốt quá trình yêu, cả hai thường xa cách, Ngô Phi nói rằng vì công việc nên phải ở Nhật, lâu lâu anh ta lại về Trung Quốc một lần thăm bạn gái. Sau khi quen nhau được khoảng 2 năm, Ngải Quân đã trao thân cho bạn trai. Lấy lý do ở nước ngoài, Ngô Phi nói với bạn gái rằng muốn cô gửi hình ảnh nhạy cảm để đỡ nhớ người yêu. Vì quá tin tưởng nên Ngải Quân đã làm theo. Mùa hè năm 2020, khi đang nói chuyện, Ngải Quân vô tình nghe thấy giọng một người phụ nữ phát ra từ phía Ngô Phi. Điều này khiến Ngải Quân nghi ngờ, cô hỏi bạn bè của Ngô Phi thì được biết anh không có mối quan hệ tình cảm nào khác. Sau nhiều lần cãi vã, Ngải Quân quyết định chia tay Ngô Phi vào tháng 12/2020.

Sau khi biết rõ chân tướng sự việc, Ngải Quân đã đăng video lên Douyin vạch trần Ngô Phi Hơn hai tháng trước, Ngải Quân phát hiện tài khoản Douyin của Ngô Phi theo dõi một tài khoản nữ, tài khoản này sử dụng hình avatar đôi với Ngô Phi. Ngải Quân nghi ngờ và đã gửi tin nhắn riêng cho người này xác nhận thân phận. Sau đó chính Ngô Phi đã xác nhận với Ngải Quân rằng mình đã kết hôn và có con. Mặc dù đã chia tay nhưng Ngải Quân vẫn không cam tâm chuyện bị lừa nên quyết định phanh phui mọi chuyện. Ngải Quân đăng một video trên nền tảng Douyin cáo buộc Ngô Phi lừa dối tình cảm, bất ngờ hơn cô nhận được tin nhắn từ một cô gái lạ nói rằng cô cũng bị Ngô Lỗi lừa dối. Hóa ra trong cùng một khoảng thời gian, bạn trai của hai cô gái là cùng một người. Ngày 17/8, các phóng viên đã liên hệ với Tôn Du – nạn nhân thứ hai của Ngô Phi. Hiện tại Tôn Du đang sống ở Bắc Kinh, cô cho biết đã quen Ngô Phi vào giữa năm 2020. Cũng với chiêu trò dùng hình của người khác và nói đang làm việc ở Nhật Bản, Ngô Phi đã tán đổ cô gái trẻ này. Chẳng thể ngờ rằng, một cô gái khác cũng là nạn nhân của Ngô Phi đã liên hệ với Ngải Quân Sau đó Tôn Du vô tình xem được đoạn video của Ngải Quân mới biết Ngô Lỗi đã kết hôn và có con. Trước đó, Ngải Quân và Tôn Du không hề biết sự tồn tại của nhau. Điều Ngải Quân và Tôn Du lo lắng nhất hiện nay đó là những tấm hình nhạy cảm của mình đã từng gửi cho Ngô Phi, sợ rằng người đàn ông này sẽ dùng những tấm hình đó để uy hiếp các nạn nhân. Sau đó các phóng viên đã liên hệ Ngô Phi muốn được phỏng vấn nhưng người đàn ông này nói rằng “không cần thiết”. Ngô Phi còn nói rằng Ngải Quân thường gọi điện làm phiền anh ta lúc nửa đêm. Khi được hỏi việc giấu giếm chuyện kết hôn khi tán tỉnh các cô gái, người đàn ông này đã từ chối trả lời.

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