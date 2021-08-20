Một cô gái Ấn Độ vô tình thấy một con rắn độc và nghĩ rằng đây là hóa thân của Thần Shiva nên đã nhặt lên và quấn quanh cổ.

Theo QQ, một người phụ nữ ở bang Jharkhand, Ấn Độ quấn một con rắn độc quanh cổ vì nghĩ rằng đó là sứ giả của Thần Shiva. Theo tín ngưỡng của người Hindu, Thần Shiva còn được gọi là thần rắn.

Cô gái đã quấn con rắn lên cổ và tham gia lễ hội vì cho rằng đây là hóa thân của Thần Shiva

Theo truyền thông Ấn Độ, người phụ nữ này tên là Runiya Devi, khi cô gái chuẩn bị đi ra ngoài để tham gia một sự kiện tôn giáo dành cho Thần Shiva thì bất ngờ phát hiện một con rắn xuất hiện trước mặt mình. Người phụ nữ tin rằng con rắn chính là sứ giả hoặc là hóa thân của Thần Shiva nên đã nhặt nó lên, quấn quanh cổ và tham gia vào nghi lễ tôn giáo. Truyền thông địa phương cho hay, dù bị con rắn cắn nhiều lần nhưng cô gái vẫn phớt lờ và nhanh chóng bất tỉnh.

Dù bị rắn độc cắn nhiều lần nhưng cô gái Ấn Độ vẫn phớt lờ và cuối cùng bất tỉnh sau đó

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, trong 20 năm qua khoảng 1.2 triệu người Ấn Độ đã chết vì rắn cắn. Trung bình 58.000 người chết vì rắn cắn mỗi năm trên đất nước này, gần một nửa số nạn nhân có độ tuổi từ 30 đến 69, hơn 1/4 số nạn nhân là trẻ em dưới 15 tuổi.

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