Quấn rắn độc quanh cổ, dù bị rắn cắn nhiều lần nhưng cô gái vẫn phớt lờ và cái kết chẳng thể ngờ

Thế giới 20/08/2021 23:27

Một cô gái Ấn Độ vô tình thấy một con rắn độc và nghĩ rằng đây là hóa thân của Thần Shiva nên đã nhặt lên và quấn quanh cổ.

Theo QQ, một người phụ nữ ở bang Jharkhand, Ấn Độ quấn một con rắn độc quanh cổ vì nghĩ rằng đó là sứ giả của Thần Shiva. Theo tín ngưỡng của người Hindu, Thần Shiva còn được gọi là thần rắn.

an do 1
 Cô gái đã quấn con rắn lên cổ và tham gia lễ hội vì cho rằng đây là hóa thân của Thần Shiva

Theo truyền thông Ấn Độ, người phụ nữ này tên là Runiya Devi, khi cô gái chuẩn bị đi ra ngoài để tham gia một sự kiện tôn giáo dành cho Thần Shiva thì bất ngờ phát hiện một con rắn xuất hiện trước mặt mình. Người phụ nữ tin rằng con rắn chính là sứ giả hoặc là hóa thân của Thần Shiva nên đã nhặt nó lên, quấn quanh cổ và tham gia vào nghi lễ tôn giáo. Truyền thông địa phương cho hay, dù bị con rắn cắn nhiều lần nhưng cô gái vẫn phớt lờ và nhanh chóng bất tỉnh.

an do 2
 Dù bị rắn độc cắn nhiều lần nhưng cô gái Ấn Độ vẫn phớt lờ và cuối cùng bất tỉnh sau đó

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, trong 20 năm qua khoảng 1.2 triệu người Ấn Độ đã chết vì rắn cắn. Trung bình 58.000 người chết vì rắn cắn mỗi năm trên đất nước này, gần một nửa số nạn nhân có độ tuổi từ 30 đến 69, hơn 1/4 số nạn nhân là trẻ em dưới 15 tuổi.

Cậu bé 13 tuổi tử vong thương tâm khi leo lên đồi tìm tín hiệu để học trực tuyến

Cậu bé 13 tuổi tử vong thương tâm khi leo lên đồi tìm tín hiệu để học trực tuyến

Mới đây, một cậu bé 13 tuổi người Ấn Độ đã tử vong thương tâm khi chạy lên một ngọn đồi để tìm tín hiệu học trực tuyến.

Xem thêm
Từ khóa:   chết vì rắn cắn Thần Shiva thần rắn

TIN MỚI NHẤT

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 2 giờ 25 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 2 giờ 30 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 49 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 3 giờ 17 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 4 giờ 38 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích