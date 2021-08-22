Tưởng rằng người con dâu là thủ phạm giết hại mẹ chồng, vậy nhưng sự thật đau lòng phía sau khiến nhiều người phẫn nộ.

Mới đây, cảnh sát Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã nhận được tin báo từ người dân ở một ngôi làng. Vụ án xảy ra tại một ngôi nhà trong thôn, người phụ nữ trung niên đã thiệt mạng tại nhà ở tuổi 43. Người phụ nữ 43 tuổi đã bị sát hại tại nhà và nguyên nhân phía sau khiến nhiều người phẫn nộ Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát vội vã đến hiện trường ngay lập tức. Sau khi tìm hiểu sơ bộ, cơ quan điều tra phát hiện người chết họ Tôn. Người dân trong làng phản ánh rằng, Tôn là người thật thà và không gây chuyện vớ ai. Mọi người đều vô cùng sốc trước cái chết của người phụ nữ trung niên này.

Khám nghiệm ban đầu cho thấy, trên người nạn nhân có nhiều vết thương khác nhau. Có nhiều vết máu và tóc của nạn nhân vương vãi trong và ngoài nhà. Những người hàng xóm cho biết, trước đó họ có nghe thấy tiếng la hét nhưng lại nghĩ rằng đó là cuộc tranh cãi đơn giản trong gia đình nên không quan tâm lắm. Hiện trường vụ án được cảnh sát chụp lại Người đầu tiên phát hiện vụ án là chồng của nạn nhân, ông về nhà gọi cửa nhưng không thấy ai mở, ông vào nhà bằng cửa sau và nhìn thấy vợ mình đang nằm trên mặt đất, người bê bết máu. Trong khi đó con dâu của bà Tôn là Thiện cũng biến mất. Ban đầu mọi người nghi ngờ rằng Thiện đã giết mẹ chồng nhưng cảnh sát sớm tìm thất vết máu ở một cái giếng trong sân. Cuối cùng, xác của Thiện cũng được tìm thấy dưới giếng.

Cảnh sát nhận định, nghi phạm có thể dễ dàng vào hiện trường và tẩu thoát suôn sẻ sau vụ giết người, điều đó cho thấy nghi phạm biết rõ gia đình nạn nhân. Cảnh sát nghi ngờ rằng, có thể có một mối quan hệ không chính đáng giữa nghi phạm và người đã khất. Điều tra sâu hơn, một người đàn ông họ Trương đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Hung khí hung thủ để lại hiện trường Người dân trong thôn cho biết, Trương ra vào nhà bà Tôn nhiều lần vào ngày xảy ra vụ án và thường xuyên liên lạc riêng tư với bà Tôn. Cảnh sát tìm đến nhà Trương và tìm thấy trên áo của người đàn ông này có vết máu. Có quá nhiều điểm nghi ngờ nên cảnh sát đã triệu tập Trương để thẩm vấn. Vậy nhưng Trương một mực không nhận tội. Cuối cùng sau hơn 20 giờ thẩm vấn, người đàn ông này mới nói ra sự thật. Thì ra, Trương và bà Tôn có mối quan hệ không chính đáng hơn một năm nay. Vì con dâu của bà Tôn ở chung nên đã phát hiện mẹ chồng ngoại tình. Vào ngày xảy ra sự việc, Trương đến nhà Tôn để làm rõ mối quan hệ của hai người vậy nhưng Tôn vắng nhà. Cô con dâu tội nghiệp cũng bị hung thủ giết hại và ném xuống giếng Khi trong nhà chỉ có con dâu của Tôn, Trương lại nảy sinh ý định muốn xâm hại Thiện và bị chống trả quyết liệt. Trong quá trình tranh chấp, Trương đã bóp cổ Thiện và ném xuống giếng. Một lúc sau, Tôn chạy xe về nhà, bà bị nhân tình tấn công từ phía sau và chết ngay tại chỗ. Hiện tại, Trương đã bị cảnh sát bắt giam và sẽ có hình phạt thích đáng cho người đàn ông này.

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