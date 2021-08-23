Chuyện lạ: Người phụ nữ thừa nhận ngoại tình với một con tinh tinh 38 tuổi suốt 4 năm

Thế giới 23/08/2021 06:53

Một người phụ nữ ở Bỉ đã bị cấm đến thăm một con tinh tinh trong vườn thú vì cả hai dành quá nhiều thời gian cho nhau.

Theo thông tin được đăng tải trên RT, một câu chuyện tình yêu kỳ lạ giữa một người phụ nữ và một con tinh tinh đã trở thành chủ đề bàn tán trên các phương tiện truyền thông của Bỉ vào ngày 20/8. Theo đó, người phụ nữ tên Adie Timmermans – một khách hàng lâu năm đã bị sở thú Antwerp ra lệnh cấm vào sở thú này.

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 Người phụ nữ ở Bỉ bị cấm đến sở thú vì có quan hệ quá mật thiết với một con tinh tinh

Nguồn tin này cho hay, trong 4 năm qua, hàng tuần Timmermans đều đến thăm sở thú Antwerp. Cô tìm cách tiếp xúc với một con vật cụ thể, đó chính là con tinh tinh 38 tuổi tên Chita. Sau khi bị cấm vào sở thú, Timmermans đã khóc trong một cuộc phỏng vấn, cô nói rằng cô và Chita bị ép buộc chia tay. Timmermans bộc bạch: “Tôi yêu con vật đó và nó cũng yêu tôi. Tôi không có bất cứ thứ gì khác. Tại sao họ lại muốn lấy nó đi?” Timmermans còn khẳng định mình đang ngoại tình.

Theo người quản lý sở thú, Chita đến đây khoảng 30 năm trước, đây là con tinh tinh nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhân viên sở thú cũng như du khách tham quan. Vậy nhưng sự tiếp xúc trong một thời gian dài với Timmermans có hại cho con vật, vì nó làm hỏng vị thế của Chita với những con tinh tinh khác trong nhóm mà nó sống cùng.

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 Timmermans thừa nhận rằng mình yêu và đang ngoại tình với tinh tinh Chita

Trước động thái của vườn thú, Timmermans tỏ ra ấm ức và đã chia sẻ những suy nghĩ của mình với truyền thông. Sự việc này nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng ở Bỉ.

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Từ khóa:   quan tâm đặc biệt tình yêu kỳ lạ sở thú

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