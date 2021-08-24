Người đàn ông tiêm 5 mũi vắc xin COVID-19 trong hơn hai tháng, bị bắt khi đang cố gắng tiêm mũi thứ 6

Một người đàn ông Brazil đã bị bắt khi cố gắng để được tiêm phòng vắc xin COVID-19 lần thứ 6 trong hơn hai tháng.

Trang QQ đưa tin, một người đàn ông ở Rio de Janeiro, Brazil đã cố gắng để được tiêm vắc xin COVID-19. Điều đáng nói là trong vòng 10 tuần, người đàn ông này đã được tiêm 5 mũi vắc xin, khi đang cố gắng để được tiêm mũi thứ 6 thì bị bắt. Sự việc bất thường này đã thu hút sự chú ý của cơ quan y tế Brazil, họ không hiểu được mục đích của người này và làm sao anh ta lại làm được điều đó.

Khi đang cố gắng để được tiêm mũi vắc xin COVID-19 thứ 6, người đàn ông đã bị bắt

Nguồn tin này cho hay, trong hơn hai tháng, từ ngày 12/5 đến ngày 21/7, người đàn ông này đã được tiêm 2 liều vắc xin Pfizer, hai liều vắc xin của Trung Quốc, một liều vắc xin Astrazeneca. Vào ngày 16/8 khi đang cố gắng để được tiêm liều thứ 6 vắc xin COVID-19, người đàn ông này đã bị phát hiện.

Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông Brazil, chính quyền thành phố Rio de Janeiro giải thích rằng người đàn ông này đã đến ba trung tâm tiêm chủng COVID-19 khác nhau và lợi dụng sự cố máy tính để được tiêm vắc xin.

Trong vòng 10 tuần, người đàn ông này đã tiêm 5 mũi vắc xin COVID-19

Người đàn ông này không phải là người duy nhất tiêm quá số lần quy định. Brazil đã ghi nhận hàng trăm trường hợp gian lận trong việc tiêm vắc xin COVID-19. Một số người Brazil đã đến các trung tâm tiêm chủng khác nhau ở nước này để được tiêm loại vắc xin mà họ muốn nhận hoặc tiêm liều thứ 3. Điều này ảnh hưởng đến chiến dịch tiêm chủng của Brazil khi có nhiều người dân vẫn chưa được tiêm phòng.

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