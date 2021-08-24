Đưa con trai 6 tuổi nghỉ lại khách sạn 1 đêm, khi trả phòng phát hiện chiếc bao cao su đã sử dụng, người phụ nữ gọi điện báo cảnh sát ngay lập tức

Khi thanh toán tiền phòng, nhân viên khách sạn yêu cầu người phụ nữ phải trả tiền chiếc bao cao su đã sử dụng nhưng người này một mực phủ nhận không dùng đến nó.

Tranh thủ con trai đang được nghỉ hè, Tiểu Châu đưa con trai về quê ngoại chơi vài ngày. Vì quê ở xa nên khi lái xe về quê hai mẹ con phải nghỉ lại một đêm ở khách sạn. Sau khi làm mọi thủ tục đặt cọc và nhận phòng, hai mẹ con Tiểu Châu vào phòng. Lái xe suốt chặng đường dài khiến Tiểu Châu khá mệt, cô ngủ thiếp đi sau khi tắm trong khi đó cậu con trai 6 tuổi vẫn còn chơi. Trên đường về quê, Tiểu Châu và con trai đã nghỉ lại khách sạn 1 đêm vì đường quá xa Tiểu Châu ngủ một giấc đến sáng hôm sau, cô dọn dẹp đồ đạc rồi xuống trả phòng. Vậy nhưng nhân viên lễ tân lại nhìn Tiểu Châu với ánh mắt kỳ quái, Tiểu Châu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngày hôm qua, khi đến khách sạn cô đã đặt cọc 200 tệ (khoảng 700.000 đồng) cho khách sạn vậy nhưng khi trả lại tiền, nhân viên lễ tân chỉ trả lại cho Tiểu Châu 160 tệ. Điều này khiến Tiểu Châu rất khó hiểu và hỏi lại nhân viên khách sạn.

Nhân viên lễ tân không nói chuyện với Tiểu Châu mà đưa biên lai cho cô trong đó có mục viết: 40 tệ cho bao cao su. Điều này khiến Tiểu Châu vô cùng bối rối, cô hỏi lại nhân viên khách sạn: “Bao cao su này từ đâu ra? Tôi chưa sử dụng tại sao lại phải tính tiền?” Tiểu Châu từ chối thanh toán khoản tiền này và yêu cầu phía khách sạn giải thích. Vậy nhưng khi trả phòng, Tiểu Châu phải thanh toán tiền cho chiếc bao cao sư mà cô không dùng tới Người phục vụ nói rằng, khi kiểm tra phòng thì phát hiện chiếc bao cao su đã dùng rồi trong thùng rác. Tiểu Châu một mực phủ nhận rằng cô không dùng và có thể là của một vị khách trước đó để lại. Tuy nhiên phía khách sạn cũng cho biết đó là điều không thể, vì khi được trả phòng, nhân viên vệ sinh sẽ dọn dẹp sạch sẽ và thu gom rác toàn bộ. Lúc này Tiểu Châu nghi ngờ rằng có ai đó đã vào phòng khi cô đã ngủ và yêu cầu được xem lại camera giám sát. Vậy nhưng sau khi kiểm tra camera cũng không thấy ai bước vào phòng của Tiểu Châu.

Tiểu Châu còn muốn gọi cảnh sát đến để mình oan cho mình Phía khách sạn và Tiểu Châu đều tranh cãi, Tiểu Châu khẳng định mình không dùng nên không thanh toán. Cô còn muốn gọi cảnh sát đến để điều tra minh oan cho mình. Đến lúc này cậu con trai 6 tuổi của Tiểu Châu mới lên tiếng. Thì ra, khi Tiểu Châu ngủ, cậu bé tưởng chiếc bao cao su đó là quả bóng bay nên đã lấy ra nghịch ngợm. Sau khi sáng tỏ mọi chuyện, Tiểu Châu vô cùng xấu hổ, cô xin lỗi nhân viên khách sạn và thanh toán số tiền đó.

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