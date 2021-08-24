Mục sư 22 tuổi tự nguyện được chôn sống và tuyên bố rằng sẽ sống lại vào ngày thứ 3 sau đó

Thế giới 24/08/2021 15:50

Một sự việc hy hữu đã xảy ra khi một mục sư 22 tuổi yêu cầu được chôn sống và chắc chắn rằng mình sẽ sống lại vào ngày thứ 3 sau khi chôn.

Theo QQ, một mục sư ở Zambia đã yêu cầu các tín đồ chôn sống mình và tuyên bố chắc chắn rằng bản thân sẽ sống lại sau ba ngày. Vậy nhưng vào ngày thứ 3 sau khi chôn cất, các tín đồ đào mộ lên thì phát hiện mục sư 22 tuổi đã chết.

Nguồn tin này cho hay, James Sakala là một mục sư của một nhà thờ ở Zambia, trước khi được an táng ông đã nói với các tín đồ của mình rằng: “Hỡi các tín đồ, hãy chôn cất Sakala mà mọi người nhìn thấy bây giờ đi, ông ấy sẽ sống lại từ cõi chết và phổi sẽ hô hấp bình thường trở lại”.

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 Mục sư 22 tuổi yêu cầu mọi người chôn sống mình và tuyên bố rằng sẽ hồi sinh vào ngày thứ 3 sau khi chôn

Mục sư 22 tuổi mặc áo choàng trắng, đi dép da, hai tay bị trói rồi sau đó ông bị chôn sống trong một ngôi mộ bởi ba thành viên của nhà thờ. Sakala đảm bảo với các tín đồ của mình rằng ông sẽ sống lại vào ngày thứ ba sau khi chôn. Vậy nhưng vào ngày thứ ba, khi ngôi mộ được khai quật, người ta phát hiện ra rằng mục sư đã chết.

Theo báo cáo, chiếc áo choàng của Sakala dính đầy chất nhầy và máu, điều này cho thấy mục sư 22 tuổi đã vật lộn với cái chết. Cảnh sát đã bắt giữ một người liên quan đến việc chôn sống mục sư trong khi hai nghi phạm còn lại vẫn đang được truy nã. Một nguồn tin cho hay, mục sư 22 tuổi này còn có một người vợ đang mang thai, sau khi chết ông được an táng tại quê nhà.

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