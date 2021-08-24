Một người đàn ông đã bị bắt giữ vì chụp trộm 3 người phụ nữ đang tắm, người này khai rằng cứ nghe tiếng có người tắm là ‘nóng đầu’.

Theo thông tin từ Mạng Hoàn Cầu, vào khoảng 9 giờ tối ngày 18/8, sau một ngày bận rộn với công việc, ba người phụ nữ họ Lưu đã tắm ở trong phòng tắm của một công trường xây dựng trên đường Ngân Hồ, Hàng Châu, Trung Quốc. Vậy nhưng khi đang tắm, chị Lưu vô tình phát hiện có một chiếc điện thoại đang quay lén hình ảnh mọi người tắm.

Chị Lưu la hét sau đó vội vàng mặc quần áo đuổi theo nhưng người chụp ảnh đã chạy thoát. Hoang mang, người phụ nữ này đã gọi điện báo cảnh sát.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy, Trần đứng quay lén ba người phụ nữ đang tắm

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát Ngân Hồ nhanh chóng đến hiện trường tìm hiểu sự. Kiểm tra camera giám sát, cảnh sát phát hiện ra rằng, khoảng 21 giờ tối có một người đàn ông cởi trần đi ngang qua nhà tắm của phụ nữ rồi chụp ảnh bằng điện thoại di động. Sau khi bị phát hiện, người đàn ông này vội bỏ chạy vào khu nhà trọ trên công trường.

Ngay lập tức cảnh sát bắt đầu lục soát ký túc xá nơi nghi phạm đang ở, trong số những người có mặt, người đàn ông họ Trần vô cùng căng thẳng. Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ. Kiểm tra điện thoại của Trần, cảnh sát phát hiện có rất nhiều tấm hình nhạy cảm đã được người này chụp trộm.

Sau khi bị triệu tập lên đồn cảnh sát, Trần đã thành thật khai nhận hành vi phạm pháp của mình. Hóa ra tối đó, khi đi ngang qua nhà tắm nữ, nghe thấy có người đang tắm, người Trần nóng bừng bừng và đã về lại phòng lấy điện thoại chụp trộm cảnh các cô gái tắm. Hiện tại, Trần đã bị cơ quan công an tạm giam chờ ngày xử lý.

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