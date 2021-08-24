Sử dụng ảnh vợ để hẹn hò trực tuyến với một người đàn ông suốt 6 năm trời và cái giá phải trả

Một người đàn ông đã sử dụng hình ảnh của vợ mình để hẹn hò trực tuyến với một người đàn ông khác suốt 6 năm trời.

Vào năm 2014, ông Ngô gặp một “nữ cư dân mạng” tự xưng là Diệp, hai người thường lập thành một nhóm. Ông Ngô nhiều lần tặng vũ khí của trò chơi cho đối phương và hai người đã thêm địa chỉ liên lạc QQ của nhau. Họ nhanh chóng hẹn hò qua mạng và gọi nhau là vợ chồng. Dù chỉ quen qua mạng nhưng ông Ngô đã xem Diệp là bạn gái của mình và muốn kết hôn với người bạn gái này Ông Ngô nhiều lần gửi tiền tiêu vặt theo yêu cầu của Diệp. Không chỉ vậy ông Ngô còn mua cho Diệp điện thoại di động, máy tính và các thiết bị điện tử khác. Sau một thời gian thân thiết, Diệp nói trên QQ rằng sẽ đi du học ở Malaysia với tư cách là một sinh viên trao đổi và không thể sử dụng QQ ở nước ngoài. Vì vậy hai người liên lạc với nhau qua email.

Đến tháng 6/2020, Diệp đã yêu cầu ông Ngô chuyển cho mình tổng cộng 1.3 triệu nhân dân tệ (khoảng 4.6 tỷ đồng) với các lý do như ốm đau, nằm viện cà các chi phí du học khác. Ông Ngô vẫn luôn nghĩ rằng Diệp là người yêu của mình và nhiều lần mong muốn Diệp về nước để bàn chuyện hôn nhân. Vậy nhưng câu trả lời của Diệp lại khiến ông Ngô thất vọng, đến lúc này ông Ngô bắt đầu nghi ngờ mình đã bị lừa. Suốt 6 năm nói chuyện hẹn hò qua mạng với nhau nhưng ông chỉ mới được xem hình của Diệp mà chưa một lần gặp mặt. Cuối cùng ông Ngô quyết định báo cảnh sát.

Sau 6 năm hẹn hò qua mạng, ông Ngô mới phát hiện ra mình bị lừa Vào tháng 4/2021, Diệp bị cơ quan công an bắt giữ. Trong quá trình điều tra, Diệp khai rằng để thuận tiện cho việc nâng cấp game nên đã tạo một nhân vật nữ trong game. Diệp lợi dụng danh tính nữ của mình trong game để thiết lập mối quan hệ tình cảm với ông Ngô trong nhiều năm để lừa tiền. Diệp thừa nhận rằng, những bức ảnh gửi cho ông Ngô đều là ảnh của vợ ông. Ngay cả tài khoản ngân hàng cung cấp cho ông Ngô cũng đứng tên vợ mình. Diệp không có nghề nghiệp ổn định và hầu hết số tiền lừa được của ông Ngô, Diệp đều sử dụng để đánh bạc. Ngoài ông Ngô, Diệp còn lừa đảo một người khác. Với những việc làm phạm pháp của mình, Diệp bị kết án 10 năm rưỡi tù giam.

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