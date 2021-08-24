Người đàn ông bỗng nhiên hot rần rần trên mạng sau khi nhiễm COVID-19 và lây nhiễm cho 3 cô bạn gái

Một người đàn ông ở Thái Lan đã bị 'khui' tình sử có một không hai sau khi được chẩn đoán nhiễm COVID-19.

Theo QQ, hãng thông tấn Thái Lan đưa tin ngày 23/8, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh đảo Koh Samui của Thái Lan thông báo rằng có 8 trường hợp nhiễm COVID-19 trên đảo Koh Samui vào ngày hôm đó. Trong đó có một người đàn ông 33 tuổi nhiễm SARS-CoV-2, lịch trình di chuyển của người này trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Theo điều tra lịch trình di chuyển, người ta phát hiện ra rằng người đàn ông này có ba người bạn gái và đều bị lây nhiễm COVID-19.

Người đàn ông bỗng nhiên trở thành trung tâm mạng xã hội sau khi nhiễm COVID-19

Được biết người đàn ông 33 tuổi sống tại thị trấn Ang Thong, Koh Samui và anh ta là một nhà thầu, trước đó người này đã được tiêm 2 liều vắc xin COVID-19. Điều tra lịch trình di chuyển, người ta phát hiện ra rằng người đàn ông này có ba người bạn gái. Điều đáng nói là cả ba người bạn gái này đều được chẩn đoán nhiễm COVID-19 vào các ngày 20/8, 21/8 và 22/8. Một trong những người bạn gái thậm chí còn là một phạm nhân vừa bị cảnh sát đảo Koh Samui buộc tội. Có 5 thành viên trong gia đình đã tiếp xúc với người đàn ông này trong đó mẹ và con của người này đều được chẩn đoán nhiễm COVID-19.

Người ta phát hiện ta rằng, người đàn ông này có 3 cô bạn gái và cả 3 người này đều nhiễm COVID-19

Sau khi lịch trình di chuyển của người đàn ông này được công bố, ngay lập tức nó đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người nhận xét, vì nhiễm COVID-19 mà người đàn ông này đã nổi tiếng toàn thế giới.

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