Quá mê người sói, chàng thanh niên chi tiền khủng để toại nguyện mơ ước và cái kết chẳng thể ngờ

Thế giới 25/08/2021 12:36

Một chàng trai quá mê người sói nên đã chi một số tiền khổng lồ để phẫu thuật thẩm mỹ nhưng kết quả khiến người khác ngỡ ngàng.

Quá mê người sói, một chàng trai đã tìm hiểu khắp nơi xem ở đâu có kỹ thuật phẫu thuật như vậy không. Khi biết một bác sĩ có thể thực hiện ca phẫu thuật này, chàng trai đã tìm đến và bày tỏ nguyện vọng của mình. Vậy nhưng phẫu thuật như thế này không phải là điều dễ dàng.

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 Quá mê người sói chàng trai đã quyết tâm phẫu thuật thẩm mỹ

Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ trong đó có tiền bạc, điều đầu tiên chàng trai quyết định thay đổi là đôi tai của mình. Sau nhiều lần trao đổi với bác sĩ, bác sĩ đã dành một thời gian dài và tỉ mỉ để tìm ra một chiếc tai chó phù hợp và cẩn thận phẫu thuật nó. Khi đã hoàn thành việc ghép tai, bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật mắt cho chàng trai. Mắt là bộ phận vô cùng quan trọng nên bác sĩ rất tỉ mỉ trong việc lựa chọn da động vật để không có bất cứ sai lầm nào. Chú chó phải trải qua nhiều thủ tục xét nghiệm máu trước khi cắt bỏ lông.

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 Đôi tai là vị trí bác sĩ tiến hành phẫu thuật đầu tiên...
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 ... sau đó đến vùng mắt

Cuối cùng thì ca phẫu thuật tai và mắt cũng hoàn thành, bác sĩ tưởng rằng chàng trai sẽ dừng lạ ở đó, vậy nhưng không ngờ sau khi phẫu thuật, anh chàng rất ưng và thích thú với bộ dạng mới của mình và quyết định ghép miệng. Bác sĩ tìm hiểu rất nhiều thông tin và đã tìm được một chú chó phù hợp.

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 Thành quả cuối cùng khiến chàng trai vô cùng thỏa mãn

Sau khi phẫu thuật, chàng trai thực sự đã trở thành người sói như trong mơ ước của mình. Anh hài lòng với phiên bản hiện tại của bản thân nhưng nhiều người lại ái ngại trước hành động “điên rồ” này của chàng trai.

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