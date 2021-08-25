Khó tin: Chàng trai trộm hơn 50 chiếc xe sang để tặng cho 16 cô bạn gái

Thế giới 25/08/2021 06:26

Một chàng trai ở Ấn Độ đã trộm hơn 50 chiếc xe hơi để tặng cho tổng cộng 16 cô bạn gái của mình gây sốc cộng đồng mạng.

Thời gian qua tại Ấn Độ đã xảy ra một trường hợp kỳ lạ khiến mọi người không thể hiểu nổi. Cảnh sát Delhi liên tục nhận được tin báo về các vụ trộm cắp. Đồ bị mất đều giống nhau đó là ô tô, điều này không thể tin được, trộm cắp những chiếc xe đắt tiền càng dễ bị nhắm tới.

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 Người đàn ông Ấn Độ đã trộm thành công hơn 50 chiếc xe hơi để tặng bạn gái

Theo thống kê của cảnh sát, chỉ tính riêng số vụ được báo cáo đã lên đến hơn 50 chiếc xe hơi. Một tên trộm tinh vi như vậy ngay lập tức thu hút sự chú ý của cảnh sát Delhi. Cảnh sát nghiên cứu về thời gian và địa điểm những chiếc xe bị đánh cắp thì phát hiện ra thời gan chủ yếu là vào buổi sáng. Tuy địa điểm không giống nhau nhưng chủ yếu tập trung ở một số bãi đậu xe.

Các dấu vết để lại trên hiện trường lộn xộn và không rõ manh mối. Sau đó cảnh sát đã điều động lực lượng đến một số địa điểm để phục kích. Bãi xe có không gian rộng, nhiều người qua lại, để tìm được một người như vậy không dễ dàng gì.

Mai phục vài ngày, cuối cùng cảnh sát cũng đợi được đến khi tên trộm xe tái phạm, cảnh sát ập đến và đã bắt được đối tượng tình nghi. Sau khi thẩm vấn, phía cảnh sát xác nhận đây là một kẻ phạm tội theo thói quen. Hắn không chỉ có kỹ năng trộm xe trong vòng 10 phút mà còn thường xuyên cải trang để tránh được tai mắt của các nhân viên an ninh. Không chỉ vậy, người này mới ra tù, trước đó hắn cũng bị khởi tố về tội trộm xe.

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 Dù mới ra tù nhưng chàng trai này đã kịp sở hữu 16 cô bạn gái

Điều đáng ngạc nhiên là tên tội phạm này thừa nhận mình trộm xe để tặng cho bạn gái. Vừa ra tù chưa được bao lâu nhưng tên tội phạm này đã có 16 cô bạn gái. Khi hắn nói ra động cơ gây án, cảnh sát cũng vô cùng sốc. Về sau không phát hiện điều gì bất thường trong lời khai của tên trộm nên phía cảnh sát mới tin rằng anh ta nói thật. Một người đàn ông có tới 16 người bạn gái và đã trộm hơn 50 chiếc xe sang để tặng cho người yêu đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội Ấn Độ.

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