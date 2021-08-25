Khi tham gia nghi thức ném đá vào nhau trong lễ hội Bagwal tại Ấn Độ, 75 người đã bị thương chỉ trong vòng 8 phút.

Ngày 23/8 truyền thông Ấn Độ đưa tin, lễ hội Bagwal – một lễ hội tôn giáo truyền thống tại Ấn Độ đã được tổ chức gần đây tại bang Uttarakhand. Theo truyền thống, lễ hội được diễn ra một cách đẫm máu, người dân địa phương chia thành hai đội sau đó ném đá vào nhau. Lễ hội năm nay kéo dài 8 phút và khiến ít nhất 75 người bị thương.

Mặc dù chỉ diễn ra 8 phút nhưng lễ hội ném đá năm nay khiến ít nhất 75 người bị thương

Theo báo cáo, năm 2013, Tòa án Tối cao Uttarakhand đã ra lệnh cấm sử dụng đá trong lễ hội mà thay vào đó là sử dụng trái cây và hoa. Tuy nhiên cư dân địa phương về cơ bản đã phớt lờ mệnh lệnh này, họ tin rằng nếu không hiến máu cho các vị thần sẽ dẫn đến thảm họa.

Một số lượng lớn người tham gia đã bị thương trong lễ hội được tổ chức những năm trước đó. Năm 2018 có 60 người bị thương, năm 2019 có 120 người bị thương. Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 lễ hội ném đá đã không được tổ chức.

Tất cả những người tham gia lễ hội đều phải có kết quả âm tính với COVID-19

Cảnh sát địa phương cho biết, lễ hội ném đá năm nay được tổ chức và tuân thủ các quy định liên quan về phòng chống dịch bệnh. Tất cả những người tham gia đều phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Quá mê người sói, chàng thanh niên chi tiền khủng để toại nguyện mơ ước và cái kết chẳng thể ngờ Một chàng trai quá mê người sói nên đã chi một số tiền khổng lồ để phẫu thuật thẩm mỹ nhưng kết quả khiến người khác ngỡ ngàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-hoang-tham-gia-le-hoi-nem-da-it-nhat-75-nguoi-bi-thuong-chi-trong-vong-8-phut-420355.html