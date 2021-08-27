Mới đây một người đàn ông tiến hành dọn dẹp nhà cửa sau khi vợ qua đời thì phát hiện 3 thi thể được cất giấu trong nhà.

Thế giới quả thực có quá nhiều điều kỳ bí mà chúng ta chẳng thể ngờ. Mới đây, vợ của một người đàn ông Pháp qua đời vì bệnh ung thư, khi dọn dẹp lại nhà cửa, người đàn ông này bất ngờ tìm thấy một thi thể trong một căn phòng nhỏ ở nhà xe. Sau đó người đàn ông gọi điện báo cảnh sát thông báo sự việc.

Sau khi vợ qua đời, người đàn ông dọn dẹp lại nhà cửa bất ngờ phát hiện một thi thể được giấu trong một căn phòng nhỏ ở nhà xe

Theo 163, một người đàn ông Pháp 41 tuổi và người vợ 44 tuổi đã kết hôn nhiều năm và họ sống ở gần Le Mans, Pháp. Cách đây vài ngày, người vợ đột ngột qua đời vì bệnh ung thư. Sau khi vợ chết, người đàn ông quyết định dọn dẹp lại ngôi nhà của họ ở bìa rừng. Điều đáng nói là trong khi dọn dẹp, người đàn ông đã tìm thấy một thi thể trong căn phòng nhỏ ở nhà xe. Quá hoảng sợ, người này đã liên lạc với cảnh sát vào ngày 23/8.

Sau đó cảnh sát đã tiến hành lục soát toàn bộ căn nhà, ngoài thi thể được tìm thấy trước đó còn phát hiện thêm 2 thi thể được bọc trong túi và hai con dao trong tủ của một nhà kho. Nguồn tin này cũng cho hay, các thi thể dường như không chết cùng một lúc. Theo báo cáo, cặp vợ chồng này không có con nhưng người vợ mới qua đời và người chồng cũ có hai người con.

Vậy nhưng khi cảnh sát lục soát, tổng cộng có tới 3 thi thể được giấu trong căn nhà này

Hiện tại không rõ các xác chết được tìm thấy trong căn nhà này là trẻ sơ sinh hay là bào thai. Các cuộc khám nghiệm tử thi đã bắt đầu được tiến hành. Cảnh sát cũng tiến hành thẩm vấn người đàn ông 41 tuổi và một số người thân của hai vợ chồng.

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