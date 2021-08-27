Cô gái bị bạn trai tra tấn như thời trung cổ: Đòi cắt ngực, bắt học cách sủa của chó, ép uống nước hoa

Thế giới 27/08/2021 07:17

Một sự việc gây sốc cho cộng đồng mạng Trung Quốc khi một cô gái tố cáo bị bạn trai tra tấn như thời trung cổ.

Theo QQ, ngày 22/8 một số cư dân mạng Trung Quốc xôn xao thông tin rằng một cô gái đã bị con trai của một vị viện trưởng trường Đại học Kiến trúc và Công nghệ Tây An họ Lôi đánh đập và quấy rối nhiều lần. Ngày 25/8, phóng viên liên hệ với cô gái tên Tiểu Nhã thì cô gái này cho biết mình bắt buộc phải vạch mặt người đàn ông này.

Tiểu Nhã cho biết, cô vốn dĩ không muốn tố cáo Lôi vậy nhưng người đàn ông này thường xuyên quấy rối và vu khống cô với những người bạn. Lựa chọn vạch trần Lôi là biện pháp cuối cùng để Tiểu Nhã bảo vệ mình.

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 Những vết thương mà Lôi từng tra tấn Tiểu Nhã gây sốc cộng đồng mạng

Theo tìm hiểu, Tiểu Nhã và Lôi quen biết nhau từ hồi tháng 5/2020, họ chính thức xác định quan hệ yêu đương vào tháng 7. Khi mới quen biết, Lôi rất ngoan ngoãn, cao ráo, học giỏi và là mẫu người đàn ông mà Tiểu Nhã thích. Vậy nhưng tháng 7 năm ngoái, lần đầu tiên Lôi đá Tiểu Nhã. Lúc đó chỉ là một cú đá nhẹ nên cô gái không mấy để ý, ngay lập tức Lôi quỳ xuống đất xin Tiểu Nhã tha thứ. Vậy nhưng có lần đầu sẽ có lần thứ hai, mỗi lần hành hung Tiểu Nhã xong Lôi đều xin lỗi rất chân thành, sau đó Lôi bắt đầu đe dọa Tiểu Nhã.

Vào tháng 10/2020, Tiểu Nhã đề nghị chia tay thì bị Lôi đè xuống giường khiến cô bị ngạt thở. Quá sợ hãi Tiểu Nhã không dám nói chia tay nữa. Đến tháng 11, Tiểu Nhã và Lôi đến Thượng Hải để thực tập, vậy nhưng Lôi lại đánh đập, tra tấn và bắt cô quan hệ tình dục. Sau khi Lôi ngủ say cô định đi báo cảnh sát nhưng Lôi lấy điện thoại của Tiểu Nhã và đe dọa cô, sau đó hai người làm hòa và quay trở lại phòng trọ.

Lúc này Tiểu Nhã muốn đi nhưng Lôi không đồng ý, hắn bắt đầu đánh đập và tra tấn cô như thời trung cổ từ 8 giờ tối đến 12 giờ đêm. Lôi bắt Tiểu Nhã phải quan hệ tình dục với mình, ép cô phải quỳ xuống đất, phải học cách sủa của chó, hắn ép Tiễu Nhã uống nước hoa và muốn cắt ngực của cô. Hắn đập đầu cô vào tường và nói rằng muốn giết Tiểu Nhã.

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 Lôi dùng cách tra tấn như thời trung cổ để hành hạ bạn gái

Tiểu Nhã sợ sẽ bị trả thù vào thời điểm đó nên đã không nói sự thật khi cảnh sát tới. Tiểu Nhã còn cung cấp cho phóng viên hình ảnh cô bị Lôi kéo ở trước cửa nhà vào ngày 17/2/2021. Không chỉ vậy vào tháng 5/2021 Tiểu Nhã đã từng có thai, Lôi nói rằng hắn ta sẽ có trách nhiệm và đưa cô đi Trùng Khánh du lịch. Vậy nhưng trong chuyến đi này, Lôi lại tiếp tục hành hung Tiểu Nhã. Cô báo cảnh sát đồng thời cũng gọi điện báo với bố mẹ Lôi. Vậy nhưng cảnh sát chỉ cho rằng hai người trục trặc trong mối quan hệ, Tiểu Nhã chỉ bị thương nhẹ nên Lôi chỉ bị phạt qua loa.

Khi Tiểu Nhã có thai, Lôi nói rằng nếu Tiểu Nhã phá thai thì sẽ giết cả nhà cô, vậy nhưng sau đó hắn lại nói rằng người nhà muốn cắt đứt quan hệ với hắn nên hắn muốn cô phá thai. Khi đến bệnh viện phá thai Tiểu Nhã quyết tâm rằng cô sẽ chấm dứt mọi chuyện với Lôi. Vậy nhưng sau đó người đàn ông này bắt đầu quấy rối cô thậm chí tìm đến tận nhà cô làm phiền khiến Tiểu Nhã phải báo cảnh sát.

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Hình ảnh Tiểu Nhã cung cấp cho phóng viên khi cô bị Lôi hành hung ngay trước nhà 

Ngày 23/8 vừa rồi, một người nhà của Lôi gọi điện cho Tiểu Nhã nói rằng, tinh thần của Lôi có vấn đề. Tết vừa rồi người nhà đã đưa Lôi đi khám ở bệnh viện tâm thần, Lôi còn đánh mẹ mình phải nhập viện. Hiện tại người nhà cũng không liên lạc được với Lôi nên muốn gặp Tiểu Nhã để thương lượng nhưng cô gái đã từ chối và chỉ mong Lôi đừng xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa.

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Từ khóa:   tra tấn quan hệ tình dục báo cảnh sát

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