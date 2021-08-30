Tại một bệnh viện dã chiến ở tỉnh Samut Prakan, miền trung của Thái Lan, một số bệnh nhân COVID-19 đã đánh bạc, sử dụng ma túy thậm chí hẹn hò với nhau.

Theo QQ, cách đây vài ngày, cảnh sát và quan chức quân đội Thái Lan đã có một cuộc truy quét vào một bệnh viện dã chiến 1.000 giường chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19. Trước đó, đã có nguồn tin cho rằng, một số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại đây tham gia quan hệ tình dục nhóm, đánh nhau và lạm dụng ma túy.

Nguồn tin này cho hay, cuộc đột kích diễn ra vào ngày 26/8 tại một bệnh viện được chỉ định ở tỉnh Samut Prakan gần Bangkok. Truyền thông Thái Lan cho biết, trước đó đã có nhiều phản ánh của các bệnh nhân về tình trạng cờ bạc, đánh nhau, sử dụng ma túy và quan hệ tình dục nhóm ở bệnh viện dã chiến này.

Mới đây, cảnh sát và quân đội Thái Lan đã có một cuộc truy quét vào bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19

Người đứng đầu bộ phận hoạt động kiểm soát COVID-19 của địa phương cho biết: “Chúng tôi biết điều này vì chúng tôi có camera giám sát ở mọi ngóc ngách”. Trong các đoạn video được phát tán cho thấy, các bệnh nhân nam và bệnh nhân nữ tự do đi lại vào phòng bệnh của nhau. Một vài người sử dụng ma túy nhưng do video không đủ rõ nên rất khó để xác định danh tính nghi phạm.

Quan chức Bộ chỉ huy nói với truyền thông địa phương rằng, có hơn 20 bao thuốc lá và thuốc lá điện tử đã được chuyển lậu đến bệnh viện. Mặc dù hiện tại chưa có ai bị bắt nhưng các quan chức cho biết, hiện tại bệnh viện đã chật kín, nhiều người mong muốn được điều trị trong bệnh viện, tình trạng này xảy ra rất đáng thất vọng. Họ kêu gọi các bệnh nhân tuân thủ các quy định của bệnh viện và tôn trọng các y bác sĩ.

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