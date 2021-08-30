Cảnh tượng kinh dị trong căn phòng, nếu không biết nguyên nhân không ai tin đây là sự thật

Một cảnh tượng kinh hoàng đã được ghi lại vậy nhưng ít ai biết rằng phía sau nó là một câu chuyện vừa đáng sợ vừa cười ra nước mắt.

Theo Sohu, ngày 27/8 một tấm hình tưởng như chỉ thấy trong phim kinh dị đã xuất hiện trên mạng xã hội và nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng xã hội xứ Trung. Vậy nhưng đây là một tấm hình có thật, không phải được cắt từ một bộ phim kinh dị nào.

Cảnh tượng kinh dị được cộng đồng mạng xứ Trung lan truyền trên mạng xã hội

Theo đó, ngày 27/8 một cô bé nghịch ngợm ở Quý Châu đã chui đầu vào một cái lỗ trong căn nhà của mình rồi bị mắc kẹt không thể thoát ra được. Tấm hình được chụp lại chỉ thấy mái tóc đen xõa từ trần nhà xuống gây ra một cảnh tượng kinh dị.

Khi nhìn thấy, bố mẹ đứa trẻ đã vô cùng hoảng sợ và nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát. May mắn thay, sau khi lực lượng cứu hỏa đã đến kịp thời, 40 phút sau bé gái đã được giải cứu thành công. Sau đó cô bé đã được các bác sĩ kiểm tra, tình trạng sức khỏe của bé gái hiện rất tốt.

40 phút sau khi lính cứu hỏa đến, cô bé đã được giải cứu thành công

Hiện tại tình hình sức khỏe của cô bé rất ổn định

Vào ngày 29/8, phóng viên đã liên lạc với một lính cứu hỏa tham gia cứu nạn và được biết, cái lỗ này được bố mẹ cô bé làm ở tầng 2 để chuẩn bị lắp một đường ống cho máy hút mùi. Theo ghi nhận, cái lỗ này nằm ở góc phòng có đường kính khoảng 20cm, có lẽ cô bé đã thò đầu vào xem vì tò mò nhưng lại bị mắc kẹt ở đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-tuong-kinh-di-trong-can-phong-neu-khong-biet-nguyen-nhan-khong-ai-tin-day-la-su-that-421139.html