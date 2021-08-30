Kinh hoàng: COVID-19 chưa qua, ‘cơn sốt bí ẩn’ lại cướp đi sinh mạng của 68 người trong vòng một tuần

Thế giới 30/08/2021 22:18

Trong khi chưa thể khống chế COVID-19, một tuần qua ‘cơn sốt bí ẩn’ đã giết chết 68 người tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ trong đó có 40 trẻ em.

Theo Mạng Hoàn Cầu, ngoài sự tấn công của COVID-19 và bệnh “nấm đen”, Ấn Độ lại xuất hiện một “cơn sốt bí ẩn”. Ngày 30/8, truyền thông Nga cho biết, trong vòng một tuần, “cơn sốt bí ẩn” đã cướp đi sinh mạng của 68 người ở Uttar Pradesh, Ấn Độ, trong số đó có 40 trẻ em.

Báo cáo cho biết, hầu hết những người đã qua đời đều bị sốt cao, mất nước và lượng tiểu cầu giảm đột ngột. Một số người có các triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết. Các quan chức địa phương cho biết, chỉ trong 24 giờ qua, 12 trẻ em đã qua đời vì sốt.

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 COVID-19 chưa thể khống chế, tại Ấn Độ lại xuất hiện một 'cơn sốt bí ẩn' khiến 68 người tử vong trong vòng một tuần

Một quan chức của bang Uttar Pradesh nói rằng, tình hình ở khu vực đang hết sức phức tạp. Tình trạng lũ lụt và điều kiện vệ sinh kém là những lý do khiến dịch bệnh lây lan. Những bệnh viện công của địa phương đều tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho các bệnh nhân nhiễm “cơn sốt bí ẩn” này, vậy nhưng đến nay vẫn chưa tìm được điều gì có liên quan đến SARS-CoV-2. Nguyên nhân chính xác của căn bệnh này vẫn đang được nghiên cứu.

Người phụ trách ở một bệnh viện than thở rằng: “Các bác sỹ và nhân viên điều dưỡng đang trong tình trạng báo động, tình trạng sốt của bệnh nhân thật đáng lo ngại, trẻ em cần 2 tuần điều trị mới có thể hồi phục”.

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Từ khóa:   Nấm đen cơn sốt bí ẩn dịch bệnh lây lan

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