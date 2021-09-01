Vô tình phát hiện 50 video tấn công tình dục trẻ em trong điện thoại một ông chủ tiệm tạp hóa và sự thật kinh hoàng phía sau

Thế giới 01/09/2021 06:59

Hai chị em cùng quan hệ bất chính với chủ tiệm tạp hóa, không chỉ vậy họ còn tặng 2 đứa con gái vị thành niên của mình cho tên yêu râu xanh.

Báo chí Ấn Độ đưa tin, vụ việc xảy ra ở Chennai, thủ phủ của bang Karnataka. Cảnh sát địa phương nhận được tin báo vào ngày 28/8, một người đàn ông 48 tuổi tên Perumal đã tàng trữ hàng lậu trong một cửa hàng tạp hóa. Ngay sau đó cảnh sát đã tiến hành kiểm tra tiệm tạp hóa này.

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 Cảnh sát vô tình phát hiện hơn 50 video tấn công tình dục trẻ vị thành niên trong điện thoại của Perumal

Cảnh sát tịch thu điện thoại di động của Perumal để kiểm tra thì phát hiện một sự việc gây sốc. Họ không thể ngờ có thể tìm thấy ít nhất 50 video Perumal tấn công tình dục các bé gái tuổi vị thành niên trong điện thoại của anh ta. Lúc đầu cảnh sát nghĩ rằng người đàn ông này tải những video khiêu dâm trên internet vậy nhưng sau đó lại nhận ra Perumal chính là nhân vật chính trong các clip. Sau hàng loạt cuộc thẩm vấn, cuối cùng Perumal mới thú nhận rằng, đây là những trẻ vị thành niên bị hắn tấn công tình dục nhiều lần trong suốt 6 tháng qua.

Khi điều tra thêm, cảnh sát cũng bắt giữ cặp chị em 28 tuổi và 30 tuổi. Một trong số họ ban đầu có quan hệ tình cảm với ông chủ tiệm tạp hóa này, sau đó đã giới thiệu người chị em của mình cùng qua lại với hắn ta. Perumal thú nhận rằng, hai chị em này đã cho phép anh ta tấn công tình dục hai cô con gái của họ để đổi lấy việc mua hàng từ người đàn ông này.

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 Để được mua hàng hóa từ tiệm tạp hóa của Perumal, hai người phụ nữ đã cho người đàn ông này cưỡng hiếp con gái của mình

Tuy nhiên, ngoài 2 cô bé là con của hai người phụ nữ kia, trong những video khiêu dâm của Perumal còn có ba người bạn khác của các nạn nhân. Bố mẹ của ba nạn nhân này cho biết, hai chị em kia hứa rằng sẽ giúp họ chăm sóc con gái nhưng không ngờ rằng hai người đó lại đưa con gái họ vào miệng cọp.

Cảnh sát cho biết, mặc dù bị Perumal liên tục tấn công tình dục trong 6 tháng nhưng ba nạn nhân còn quá nhỏ để giải thích cho bố mẹ về những việc làm của tên yêu râu xanh. Hiện tại, Perumal và hai người phụ nữ đang bị cảnh sát bắt giam và tiếp tục điều tra.

 

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Từ khóa:   cưỡng hiếp trẻ vị thành niên yêu râu xanh

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