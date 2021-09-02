Người đàn ông mặc quần nạm vàng bị bắt vì lý do chẳng thể ngờ

Một người đàn ông đã bị bắt tại sân bay Ấn Độ vì người này mặc chiếc quần hai lớp nạm vàng.

Các quan chức hải quan Ấn Độ đã bắt giữ một người đàn ông đến từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tại Sân bay Quốc tế Kannur vào ngày 30/8 vì họ phát hiện anh ta mặc một chiếc quần hai lớp nạm vàng. Các quan chức cho biết, mặc dù người này đã vượt qua các cuộc kiểm tra sơ bộ nhưng họ đã nghi ngờ về chiếc quần jean dày mà anh ta đang mặc.

Chiếc quần jean nạm vàng được phát hiện tại sân bay Kannur, Ấn Độ

Sau khi kiểm tra chiếc quần jean được làm cẩn thận, các quan chức phát hiện ra rằng phần giữa của chiếc quần chứa đầy vàng. Các quan chức cho biết họ đã phải mất hai giờ gỡ bỏ lớp phủ bên ngoài để lấy lớp bột nhão bên trong. Được biết, đây là lần đầu tiên họ bắt gặp loại hình buôn lậu công nghệ này.

Các quan chức thừa nhận rằng, vàng nhão lẫn một số tạp chất rất khó để truy tìm nguồn gốc nên những kẻ buôn lậu sử dụng các biện pháp tinh vi để trốn tránh kiểm tra.

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