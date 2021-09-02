Đang đi dạo bên sông, một anh chàng vô tình nhìn thấy một hòn đá kỳ dị rồi mang về nhà, vậy nhưng sau đó đã ngã ngửa khi biết giá trị thật của hòn đá.

Trong lúc đi dạo bên một con sông, chàng trai Trung Quốc vô tình nhìn thấy một hòn đá rất kỳ dị với màu sắc rất lạ. Người đàn ông này rất vui mừng và nhanh chóng nhặt hòn đá về nhà sau đó rửa sạch bằng nước. Chàng trai biết viên đá này là một viên đá hổ phách, một loại đá được cho là rất có giá trị.

Đang đi dạo, chàng trai nhìn thấy một viên đá kỳ dị nên đã nhặt về nhà

Không ngờ rằng viên đá này lại có một giá trị vô cùng lớn

Điều quan trọng nhất là viên hổ phách này có chứa một con thằn lằn bên trong. Thường thì hóa thạch trong đá hổ phách chủ yếu là thực vật. Những hóa thạch chứa động vật bên trong đều rất hiếm và có giá trị nghiên cứu rất cao.

Viên đá hổ phách này có chứa một con thằn lằn bên trong

Chuyên gia kiểm định cũng vô cùng sửng sốt trước vẻ đẹp của viên đá này

Giá trị của viên đá có thể cao hơn 7.2 tỷ đồng

Chàng trai đem viên đá đi kiểm tra, chuyên gia kiểm định nhìn thấy viên đá này thì vô cùng sửng sốt, viên đá này có giá trị rất cao, có thể vượt qua con số 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7.2 tỷ đồng). Chàng trai cũng vô cùng bất ngờ khi biết giá trị của viên đá mà anh nhặt ở bên sông, bỗng chốc chàng trai đã sở hữu một tài sản vô giá.

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