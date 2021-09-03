Nữ giáo viên diện đồ gợi cảm, múa bụng trước hàng trăm học sinh khiến phụ huynh choáng váng

Nhiều bậc phụ huynh đã bị sốc không nói nên lời sau khi một giáo viên biểu diễn múa bụng tại một buổi lễ khai giảng ở Nga.

Ngày 1/9, học sinh trên khắp nước Nga đã trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè. Tại nhiều trường học, các chương trình biểu diễn văn nghệ, ca múa nhạc đã được tổ chức để chào đón các em học sinh hào hứng bắt đầu năm học mới. Thế nhưng, một buổi biểu diễn văn nghệ tại một trường ở thành phố Khabarovsk, miền Đông Nam nước Nga đã khiến nhiều người choáng váng khi một nữ giáo viên chỉ mặc chiếc áo ngực kết hợp váy xẻ tà cao, múa bụng trước mặt hàng trăm học sinh.

Trang phục và màn trình diễn của nữ giáo viên gây nhiều tranh cãi - Ảnh: Internet Đoạn video được quay lại và lan truyền trên mạng xã hội khiến các nhà lãnh đạo giáo dục địa phương vô cùng "phẫn nộ" bởi hành động "chướng mắt" này. Một đại diện cơ quan quản lý giáo dục cho hay: "Bộ giáo dục lưu ý rằng màn trình diễn như vậy là không thể chấp nhận được và không phù hợp trình diễn trước mặt trẻ em. Việc này khiến người ta đặt câu hỏi về toàn bộ hoạt động giáo dục của trường. Lãnh đạo của trường sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của giáo viên trẻ kia, đồng thời sẽ có một cuộc thanh tra toàn diện nhà trường". Màn biểu diễn của nữ giáo viên gây ra nhiều tranh cãi Một số cư dân mạng cho rằng màn trình diễn này "không phù hợp" trong môi trường giáo dục. Nhiều người khác còn so sánh màn trình diễn múa bụng này với "một tiết mục của câu lạc bộ thoát y địa phương".

Bà Tatyana Butskay - người đứng đầu Hội đồng các bà mẹ có trụ sở tại Moscow, người quay đoạn video về màn trình diễn, nói rằng trọng tâm lẽ ra phải là học sinh. Người phát ngôn của bà cho biết: "Hôm nay là dành cho học sinh - Ngày tri thức - gắn liền với đồng phục học sinh và bó hoa của học sinh dành cho giáo viên - không phải ngày cho hành vi ngông cuồng. Các học sinh nhỏ tuổi không hiểu điều gì đang diễn ra. Những người lớn tuổi chắc hẳn đã thực sự xấu hổ". Nữ giáo viên biểu diễn trước hàng trăm học sinh Bên cạnh ý kiến phản đối, chỉ trích gay gắt, vẫn có một số người ủng hộ tiết mục múa bụng đó. Hiện tại, nhà trường chưa bình luận về màn trình diễn và danh tính của nữ giáo viên chưa được tiết lộ.

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