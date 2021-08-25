Đang họp trực tuyến, giáo viên trung học bị bắt gặp làm chuyện người lớn vì quên chưa tắt camera

Thế giới 25/08/2021 06:26

Một giáo viên trung học đã vô cùng xấu hổ sau khi bị các đồng nghiệp của mình bắt gặp đang thân mật với bạn trai ngay trong cuộc họp thông qua zoom.

Theo The Sun, đoạn clip này được leak ra từ một cuộc họp thường niên của Hiệp hội giáo viên Jamaica vào đầu tuần trước. Ngay giữa buổi họp, cặp đôi đã ngang nhiên thân mật mà quên mất rằng mình vẫn chưa tắt camera.

Một đồng nghiệp nữ đang phát biểu: "Việc dạy học giữa đại dịch thật khó khăn." Cô nói về "nghề này quan trọng như thế nào" trong khi đồng nghiệp của cô tiếp tục thân mật với người tình trước ống kính.

Đang họp trực tuyến, giáo viên trung học bị bắt gặp làm chuyện người lớn vì quên chưa tắt camera - Ảnh 1
Cặp tình nhân ngang nhiên thân mật với bạn trai khi đang họp qua Zoom - Ảnh: The Sun

Khoảnh khắc này đã vô tình thu hút sự chú ý của cả hội nghị. Một người tham dự thậm chí còn hét lên: "Cái quái gì thế?" Trước khi cả cuộc họp rơi vào hỗn loạn.

Có lẽ họ đã tắt nhầm loa thay cho camera vì dường như họ không hề nghe thấy bất kỳ tiếng la hét nào của đồng nghiệp đang cùng tham gia cuộc họp.

Đang họp trực tuyến, giáo viên trung học bị bắt gặp làm chuyện người lớn vì quên chưa tắt camera - Ảnh 2
Có lẽ họ đã tắt nhầm loa thay cho camera vì không nghe thấy tiếng hét của đồng nghiệp - Ảnh: The Sun

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên một cặp đôi đang làm chuyện người lớn trước camera bị bắt gặp khi đang họp qua zoom.

Trước đây, trong cuộc họp của ủy ban, về quyền của trẻ em và vị thành niên, được tổ chức bởi hội đồng thành phố của thành phố Rio de Janeiro, ở bang đông nam của Brazil cùng tên, một cặp đôi đã bị bắt gặp quan hệ khi đang hoàn toàn khỏa thân và thậm chí họ còn cãi nhau ngay trên zoom. Các ủy viên khi đó đã rất kinh hãi nhưng đã bỏ qua và tiếp tục thảo luận như chưa hề có gì xảy ra.

Đang họp trực tuyến, giáo viên trung học bị bắt gặp làm chuyện người lớn vì quên chưa tắt camera - Ảnh 3
Chuyên gia pháp lý Jeffrey Toobin xin lỗi về hành động của mình - Ảnh: Internet

Chuyên gia pháp lý Jeffrey Toobin cũng đã từng bị bắt gặp đang 'tự xử' trước camera trong cuộc họp ban hội thẩm về podcast bầu cử tổng thống cho Đài phát thanh Hoa Kỳ và The New Yorker vào năm ngoái. Theo các đồng nghiệp Toobin đã đẩy camera sang một bên rồi hôn một người không phải vợ mình.

Ngay sau khi sự việc bị phanh phui, Toobin đã lên tiếng xin lỗi công khai: “Tôi đã phạm một sai lầm ngớ ngẩn đáng xấu hổ, khi đó, tôi nghĩ rằng mình đã tắt camera đi. Tôi xin lỗi vợ, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của tôi."

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