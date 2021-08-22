Thiếu nữ đang ngủ say bỗng hóa cây đuốc sống vì bị kẻ theo dõi tẩm xăng đốt vào nửa đêm

Thế giới 22/08/2021 22:34

Sau tai nạn kinh hoàng, cô gái bị bỏng tới 60% cơ thể và đang được điều trị tích cực.

Theo India Today, sự việc trên xảy ra tại làng Chowduvada, quận Vizinagaram, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ và thứ năm ngày 19/8 vừa qua. Cảnh sát cho biết, bị can là người đàn ông làm nghề tài xế tên là Rambabu. Anh ta đã đổ xăng lên người nạn nhân rồi châm lửa thiêu sống cô khi cô vẫn đang ngủ.

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Cô gái 21 tuổi bị một kẻ biến thái theo dõi rồi thiêu sống khi cô đang ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Sau tai nạn kinh hoàng, nạn nhân 21 tuổi được xác định bỏng tới 60% cơ thể, chị gái và cháu trai 5 tuổi của cô cũng bị bỏng nặng khi cố gắng cứu cô. Hiện tại, cả 3 đang được chữa trị ở bệnh viện quận Maharaja ở thành phố Vizianagaram.

Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Thủ hiến bang Andhra Pradesh, ông Jagan Mohan Reddy đã yêu cầu xử lý nghiêm hung thủ và chỉ đạo các quan chức điều trị tốt cho nạn nhân.

Bên cạnh đó, Tổng thư ký của Hội đồng Lập pháp Ấn Độ, ông Nara Lokesh đã lên án vụ việc và yêu cầu bắt giữ ngay lập tức kẻ đã tấn công cô gái tội nghiệp. Đồng thời, ông cũng dẫn chứng ra các vụ tấn công phụ nữ trước đó để kêu gọi chấm dứt "sự gia tăng đáng báo động về hành vi tàn bạo đối với phụ nữ" ở bang này.

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Tổng thư ký của Hội đồng Lập pháp Ấn Độ, ông Nara Lokesh đã lên án vụ việc - Ảnh minh họa: Internet

“Một kẻ tâm thần đã khiến một cô gái vô tội bốc cháy dữ dội sau khi đổ xăng lên người cô ấy khi cô ấy ngủ tại nhà mình vào khoảng nửa đêm hôm nay.

Một phụ nữ khác bị cưỡng hiếp tập thể vào ngày hôm qua tại Rajupalem, quận Guntur. Một tên tội phạm đã sát hại cô gái Dalit Ramya một cách không thương tiếc vào ngày hôm trước ở thành phố Guntur.” - Nara Lokesh nói thêm, ông cũng kêu gọi Bộ trưởng hãy "tập trung vào việc duy trì luật pháp và trật tự xã hội.

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