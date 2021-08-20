Bị chồng vũ phu cưỡng hiếp thô bạo trong nhiều năm, người phụ nữ tự kết thúc đời mình trong đau khổ

Thế giới 20/08/2021 06:16

Sau khi bị người chồng vũ phu đánh đập và cưỡng hiếp trong nhiều năm, người phụ nữ quyết chấm dứt nỗi đau này bằng việc làm cực đoan.

Bạo lực hôn nhân tuy là điều xấu nhưng lại khá phổ biến trong xã hội hiện nay và có nhiều loại như bạo lực thể xác hay bạo lực tinh thần. Dù cho là loại nào, người bị bạo lực trải qua thời gian dài sẽ dẫn đến u uất và đau khổ, nhiều người dũng cảm đứng lên đấu tranh nhưng cũng có người chỉ biết kết liễu bản thân để nỗi đau không kéo dài thêm nữa.

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Bạo lực hôn nhân có thể dẫn đến u uất và tự tử - Ảnh minh họa: Internet

Mới đây tại Ấn Độ, một người phụ nữ sau nhiều năm phải gồng mình chịu đựng người chồng vũ phu đã tự tử để giải thoát bản thân. Được biết, người này đã bị chồng đánh đập và cưỡng hiếp trong khoảng 20 năm kết hôn.

Indida today đưa tin, sự việc đáng buồn này xảy ra tại làng Bhainswal, quận Shamli, bang Uttar Pradesh vào thứ ba ngày 17/8 vừa rồi. Nạn nhân là một người phụ nữ bản địa tên Anju, 40 tuổi, tự kết liễu cuộc đời mình bằng cách uống thuốc trừ sâu vì bị chồng hành hạ trong suốt nhiều năm.

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Anju đã uống thuốc trừ sâu vì nhiều năm  bị chồng đánh đập và ép phải quan hệ trái ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

Qua điều tra, cảnh sát biết được chồng của Anju là một "con sâu rượu" và có tính vũ phu. Trong suốt thời gian kết hôn, Anju đã bị chồng đánh đập và ép phải quan hệ trái ý muốn nhiều lần khiến cô sống trong đau khổ vì vậy cô mới đi đến bước đường cực đoan này.

Sau khi phát hiện ra tình trạng của Anju, người nhà đã lập tức đưa cô đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Tuy vậy, khi đến bệnh viện, Anju được tuyên bố là đã chết. Hiện tại, thi thể của cô đang được bảo quản để khám nghiệm tử thi.

Uất ức vì bị cưỡng hiếp, nạn nhân tự thiêu ngay trước cổng tóa án còn livestream trên trang cá nhân

Uất ức vì bị cưỡng hiếp, nạn nhân tự thiêu ngay trước cổng tóa án còn livestream trên trang cá nhân

Người phụ nữ đã phát sóng trực tiếp trên Facebook cảnh mình tự thiêu bên ngoài tòa án tối cao New Delhi.

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Từ khóa:   bạo lực gia gia đình chồng đánh vợ cưỡng hiếp

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