Bị chồng cưỡng hiếp đến mức bại liệt, người vợ tuyệt vọng khi tòa tuyên bố gã chồng vũ phu trắng án

Thế giới 19/08/2021 06:00

Bị gã chồng vũ phu ép buộc quan hệ tình dục nhiều lần đến mức liệt nửa người nhưng người phụ nữ này vẫn không thể giành được công lý khi tòa án thẳng thừng tuyên bố tên chồng trắng án.

Theo India Times, một người đàn ông tại Mumbai mới đây được tòa án tuyên bố trắng án sau khi anh ta đã ép buộc vợ mình quan hệ tình dục nhiều lần khi chưa có sự đồng ý của cô ấy, thậm chí người vợ này đã bị liệt vì việc này.

Tại phiên tòa, thẩm phán Sanjashree J Gharat còn bổ sung thêm rằng: "Bởi vì anh ta là chồng của cô ấy nên không thể xác định được rằng anh ta đã phạm phải tội gì trong việc này."

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Người phụ nữ đã bị chồng ép quan hệ đến mức bại liệt - Ảnh minh họa: Internet

Tòa án còn cho biết thêm, người phụ nữ đã bị liệt thật sự quá "tội nghiệp và đáng tiếc" nhưng không thể đổ lỗi và bắt chồng cùng gia đình chồng cô chịu trách nhiệm cho việc này. Vì vậy, thẩm phán đã tuyên cho người chồng cùng gia đình anh ấy được tại ngoại trong vụ án bạo lực gia đình này.

"Người khiếu nại (người vợ) đã nói rằng chồng cô ấy đã giao cấu với cô ấy dù cho cô ấy không cho phép. Tuy nhiên, người chồng không phải chịu trách nhiệm cho việc này. Qua việc xem xét các cáo buộc hướng đến người chồng, tòa nhận thấy anh ta không cần phải bị giam giữ để thẩm vấn lấy lời khai." - Tòa án nhận định.

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Sau khi kết hôn, cô thường xuyên bị chồng dùng vũ lực và ép quan hệ dù không được cô đồng ý - Ảnh minh họa: Internet

Trong đơn khiếu nại của mình, người phụ nữ đã cáo buộc người chồng rằng từ sau khi kết hôn vào năm 2020, anh ta đã bắt đầu hạn chế những việc mà cô có thể làm đồng thời thường xuyên chửi bới và lạm dụng cô. Sau đó 1 tháng, chồng cô bắt đầu ép buộc cô quan hệ tình dục trái ý muốn và khi anh ta ép buộc cô đến lần thứ 2, cô cảm thấy cơ thể mình bắt đầu không được khỏe.

Vì thấy sức khỏe có vấn đề, người phụ nữ đã đi khám. Tại bệnh viện, các bác sĩ thông báo rằng cô đã bị liệt thắt lưng, do đó cô ấy đã làm đơn khiếu nại gã chồng vũ phu của mình.

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Theo nhận xét của tòa án bang Kerala, cưỡng hiếp trong hôn nhân tuy rằng không phải là hành vi phạm tội nhưng có thể sử dụng để làm căn cứ để ly hôn - Ảnh: India Times

Trong vụ án này, trái ngược với phán quyết của tòa án Mumbai, tòa án cấp cao bang Kerala đã đưa ra nhận xét rằng hành vi cưỡng hiếp trong hôn nhân tuy rằng không phải là hành vi phạm tội nhưng hoàn toàn có thể sử dụng để làm căn cứ hợp lệ để ly hôn.

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Từ khóa:   quan hệ tình dục ép buộc cưỡng bức phụ nữ bại liệt

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