Tàn nhẫn đến tột cùng: Gã đàn ông tự tay sát hại 2 đứa con mới sinh của mình vì lý do... không thể chấp nhận được

Thế giới 18/08/2021 06:00

Sống chung với 2 người phụ nữ và khiến cho cả 2 có bầu. Tuy vậy, gã đàn ông này lại ra tay giết chết cả 2 đứa con vừa mới sinh của mình với lý do vẫn chưa muốn làm cha.

Trang Hindustan Times đưa tin, cảnh sát bang Odisha, Ấn Độ bắt giữ một người đàn ông 36 tuổi tên Tripal Naik vì đã giết hai đứa trẻ sơ sinh ở tiểu bang Goa. Được biết, 2 đứa trẻ này là con của Naik và 2 người phụ nữ khác trong thời gian anh ta đi làm công nhân xây dựng tại Goa.

Hai người phụ nữ kia được xác định là Gurubari Majhi 30 tuổi và Gayatri Nag 21 tuổi đều đã bị bắt vì là đồng phạm của Naik. Trong thời gian ở Goa, cả 3 người trên đã có mối quan hệ tình cảm và sống với nhau như vợ chồng và sinh ra 2 đứa trẻ đã bị chính tay Naik cùng 2 người phụ nữ kia giết chết.

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Naik đã ra tay giết chết 2 đứa con mình khi chúng chưa được 1 ngày tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát khu vực Dharmagarh, ông Dhiraj Kumar Chopdar chia sẻ: “Cả ba đã cùng nhau tham gia vào vụ án kinh hoàng là sát hại và giấu xác hai bé nam mới sinh ở Goa. Sau khi giết chết 2 sinh linh vô tội, họ đã chôn chúng để che giấu tội ác tày trời.

Tuy nhiên, dựa vào lời khai của các bị cáo của họ, bằng chứng từ các chuyên gia pháp y tại Bệnh viện Đại học Y Goa sau khi khám nghiệm tử thi và lấy dấu vân tay, xét nghiệm ADN đã phá vỡ vụ án ”

Cảnh sát cho biết thêm rằng Naik đã đến Goa với Nag và Majhi là công nhân tại một công trường xây dựng. Tuy vậy, khi lệnh cấm vận toàn quốc được áp dụng vào tháng 3 năm 2020, nhiều lao động khác từ Odisha trở về nhà, 3 người vẫn chọn ở lại Saper ở Goa.

“Trong thời gian chung sống, Naik đã nảy sinh quan hệ thể xác với Majhi và Nag, sau đó đề nghị giữ cả hai làm vợ. Vào tháng 6 năm nay, Majhi đã hạ sinh một bé trai. Vì cha mẹ của đứa trẻ chưa kết hôn, nên Majhi đã không đến bệnh viện mà sinh con ngay tại nhà của họ ở Goa.

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Naik, Nag và Majhi chugn sống như vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Naik lúc ấy chưa sẵn sàng để làm cha nên cả hai đã bóp cổ đứa trẻ sơ sinh đến khi nó không còn thở nữa và chôn xác sau nhà anh ta. Cô Nag cũng góp phần trong việc xử lý thi thể” - ông Chopdar nói.

Sau đó một tháng, Nag cũng hạ sinh được một bé trai.Nag và Tripal sau đó đã giết đứa bé khi nó chưa được một ngày tuổi. Sau khi giết chết con mình, Nag còn che phủ cái xác lại và đưa cho Tripal để chôn xác sau nhà anh ta.

Vài ngày sau kể từ khi giết chết 2 đứa con, Naik nói với hai người phụ nữ rằng thật ra anh ta đã kết hôn từ trước và đề nghị cả 3 hãy chia tay và đi theo con đường riêng của họ. Vào ngày 4 tháng 7, tất cả họ đều trở về nhà ở Odisha, cảnh sát cho biết.

Tuy vậy, vụ sát hại hai đứa trẻ sơ sinh vẫn sẽ là một bí mật nếu vào ngày 26 tháng 7 Naik đã không đến làng Borguma và lừa Nag đi cùng mình với lời hứa kết hôn. Tuy nhiên, các thành viên gia đình của Nag đã đưa cô ấy trở lại cùng Naik từ trong khu rừng Brahamaniguda, bang Orissa đồng thời báo cáo về hành động của Naik tại đồn cảnh sát Golamunda.

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Cả 3 bị bắt giữu vì cáo buộc giết hại trẻ vè và giấy xác - Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình thẩm vấn Naik, cảnh sát tình cờ biết về vụ sát hại hai đứa trẻ sơ sinh. Ngay sau đó, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Majhi và Nag.

Qua lời khai của 3 bị cáo, cảnh sát đã khai quật được bộ xương của những đứa trẻ sơ sinh ở tiểu bang Goa vào ngày 5/8 vừa qua trước sự chứng kiến ​​của quan tòa. Theo cảnh sát, việc khám nghiệm tử thi 2 bộ hài cốt đã chứng minh rằng những đứa trẻ sơ sinh là con của hai người phụ nữ, cảnh sát cho biết.

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