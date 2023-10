The Times of India đưa tin, mới đây, tòa án cấp cao thành phố Indore, bang Madhya Pradesh đã từ chối đơn xin bảo lãnh của một người đàn ông bị cáo buộc "hiếp dâm với lý do kết hôn". Được biết, chủ tọa đã vô cùng tức giận khi biết bị cáo ép bạn gái của mình quan hệ tình dục rồi hứa hẹn kết hôn nhưng cuối cùng lại từ chối việc này khiến cô phải sống không bằng chết.

Sau khi ép bạn gái quan hệ nhiều lần, tên này đã từ chối kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Thẩm phán Subodh Abhyankar cho biết: "Theo quan điểm được rút ra từ phiên tòa này, trừ một số trường hợp nhất định, xã hội Ấn Độ vẫn vô cùng bảo thủ. Đất nước này vẫn chưa đạt tới trình độ xã hội khi mà một cô gái chưa kết hôn, bất kể tôn giáo gì, lại có thú vui xác thịt nếu như cô ấy không được hứa hẹn về một tương lai hạnh phúc, được đảm bảo về mặt hôn nhân".