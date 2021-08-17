Thẩm phán Subodh Abhyankar cho biết: "Theo quan điểm được rút ra từ phiên tòa này, trừ một số trường hợp nhất định, xã hội Ấn Độ vẫn vô cùng bảo thủ. Đất nước này vẫn chưa đạt tới trình độ xã hội khi mà một cô gái chưa kết hôn, bất kể tôn giáo gì, lại có thú vui xác thịt nếu như cô ấy không được hứa hẹn về một tương lai hạnh phúc, được đảm bảo về mặt hôn nhân".

The Times of India đưa tin, mới đây, tòa án cấp cao thành phố Indore, bang Madhya Pradesh đã từ chối đơn xin bảo lãnh của một người đàn ông bị cáo buộc "hiếp dâm với lý do kết hôn". Được biết, chủ tọa đã vô cùng tức giận khi biết bị cáo ép bạn gái của mình quan hệ tình dục rồi hứa hẹn kết hôn nhưng cuối cùng lại từ chối việc này khiến cô phải sống không bằng chết.

Được biết, trong bản báo cáo vụ việc, nạn nhân đã cố gắng tự tử bằng cách uống thuốc độc vào ngày 2/6 vừa qua - một ngày sau khi cô ấy bị từ hôn . Thậm chí, cảnh sát đang lấy lời trăn trối của cô ấy nhưng may mắn cô ấy đã sống sót một cách thần kỳ.

"Và để củng cố quan điểm này, nạn nhân dã cố tự tử nhiều lần kể từ khi vụ án xảy ra mặc dù điều này là không cần thiết." - ông Subodh nói thêm

Vì quá tuyệt vọng, cô gái đã uống thuốc tự tử nhưng may mắn vẫn sống sót - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, bị cáo đã đối mặt với các cáo buộc là hiếp dâm, hiếp dâm nhiều lần một phụ nữ, bắt cóc hoặc ép buộc phụ nữ phải kết hôn và còn nhiều tội danh khác nhau trong Đạo luật Pocso (Bảo vệ trẻ em khỏi các hành vi xâm phạm tình dục) của Ấn Độ tại đồn cảnh sát Mahakal ở thành phố Ujjain. Tuy vậy, luật sư của bị cáo, ông Umesh Sharma đã bào chữa rằng, thân chủ của anh và người khiếu nại vốn có mối quan hệ tình cảm và từng quan hệ thể xác một cách tự nguyện.

Sharma còn lập luận rằng, người khiếu nại mới chỉ 21 tuổi và đã nói dối rằng vụ việc đã xảy ra cách đây 3 năm vì bị người nhà xúi giục. Cha mẹ của bị cáo và cả người khiếu nại đều phản đối cuộc hôn nhân của 2 người nên cả 2 mới không thể kết hôn.Vì vậy, trong trường hợp này, việc bj cáo đã cưỡng hiếp người khiếu nại là sai sự thật.

Tòa án cho rằng, nếu không có lời hứa kết hôn, bạn gái của bị cáo sẽ không bao giờ đồng ý quan hệ với anh ta - Ảnh minh họa: Internet

Tuy vậy, luật sư của chính phủ lại từ chối cho bị cáo được tại ngoại. Ông cho biết, bị cáo đã nhiều lần cưỡng hiếp người khiếu nại từ tháng 10/2018 và lại từ hôn vào ngày 1/6 vừa qua vì anh ta đã kết hôn với một người khác. Ông cho rằng chính việc làm này là lý do khiến người khiếu nại nhiều lần nỗ lực tự tử.

Sau khi xem xét cả hai bên, tòa án đã từ chối yêu cầu được bảo lãnh của bị cáo. "Một chàng trai khi bước vào một mối quan hệ thể xác với một cô gái trẻ phải nhận thức được rằng anh ta phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình giống như việc các cô gái luôn có khả năng mang thai ngoài ý muốn và việc làm này sẽ trở thành chuyện xấu nếu nó bị xã hội đàm tiếu." - Tòa án cho hay.