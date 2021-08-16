Đến khi cảnh sát tới nhà, sự thật về mùi hôi thối mới được tiết lộ.

The Sun dẫn nguồn từ The Times of India, một người đàn ông 90 tuổi được phát hiện là đã qua đời và xác ông ta được cất trong tủ lạnh bởi người cháu trai vì anh ta không có đủ tiền để lo tang lễ cho ông nội. Sự việc xảy ra tại thị trấn Parkal, quận Warangal, bang Telangana, Ấn Độ. Cảnh xác đã tìm thấy một xác chết trong tủ lạnh khi đến khám xét căn nhà được báo cáo - Ảnh minh họa: Internet Người quá cố được xác định là ông Balaiah, 90 tuổi đã qua đời vì bạo bệnh, cháu trai của ông - anh Nikhil đã nói với cảnh sát rằng lý do mình cất thi thể trong tủ lạnh là vì không có đủ tiền để lo liệu việc chôn cất. Được biết, Nikhil là một người thất nghiệp, anh và ông mình sống với nhau bằng tiền lương hưu từ công việc giảng viên trước đây của ông và 2 năm trở lại đây ông đã bệnh nặng đến mức phải nằm liệt giường.

Ông Shiva Ramaiah, Trợ lý Ủy viên Cảnh sát cho biết: "Trước đây, việc chăm sóc ông Balaiah là của vợ ông. Tuy nhiên, vào tháng 5 vừa qua, bà ấy đã qua đời vì Covid-19. Kể từ ngày đó, sức khỏe của ông Balaiah ngày càng sa sút." Sau khi ông Balaiah qua đời, cháu ông đã cất xác ông vào tủ lạnh vì không có đủ tiền để lo tang lễ - Ảnh minh họa: Internet Kể từ khi nghỉ hưu, ông Balaiah đã sống tại thị trấn Parkal cùng với con trai của mình - người đã chết cách đây 2 năm do một vụ tai nạn. Còn con dâu của ông thì đã qua đời từ tận 15 năm trước.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã biết được, 2 ngày trước người hàng xóm từng phàn nàn về mùi hôi bốc ra từ nhà của Nikhil nhưng anh ta đã nói dối rằng đó là mùi từ một con chuột chết. "Sau đó, anh ta đã di chuyển thi thể của ông Balaiah vào trong tủ lạnh nhưng đến hôm thứ năm, mùi hôi đã quá nặng vì xác chết trong tủ lạnh đang phân hủy nhanh nên hàng xóm đã buộc phải báo cảnh sát." - Trợ lý Ủy viên Cảnh sát cho biết. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông Balaiah không có vết thương nào trên người - Ảnh minh họa: Internet Sau khi tìm thấy thi thể của ông Balaiah, một cuộc khám nghiệm tử thi đã được tiến hành. Qua đó, cảnh sát cho biết không có bất kỳ vết thương nào trên cơ thể người quá cố được phát hiện và nội tạng của ông cũng được bảo quản để tiến hành phân tích pháp y. Cảnh sát nghi ngờ rằng, cái chết của ông Balaiah là do sức khỏe kém đi. Dự kiến, trong thời gian tới sẽ có những hành động pháp lý được đưa ra dựa trên việc phân tích nội tạng của ông Balaiah. Hiện tại, không có ai bị bắt giữ trong khuôn khổ vụ án này.

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