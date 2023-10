The Sun dẫn nguồn từ The Times of India, một người đàn ông 90 tuổi được phát hiện là đã qua đời và xác ông ta được cất trong tủ lạnh bởi người cháu trai vì anh ta không có đủ tiền để lo tang lễ cho ông nội. Sự việc xảy ra tại thị trấn Parkal, quận Warangal, bang Telangana, Ấn Độ.

Cảnh xác đã tìm thấy một xác chết trong tủ lạnh khi đến khám xét căn nhà được báo cáo - Ảnh minh họa: Internet

Người quá cố được xác định là ông Balaiah, 90 tuổi đã qua đời vì bạo bệnh, cháu trai của ông - anh Nikhil đã nói với cảnh sát rằng lý do mình cất thi thể trong tủ lạnh là vì không có đủ tiền để lo liệu việc chôn cất. Được biết, Nikhil là một người thất nghiệp, anh và ông mình sống với nhau bằng tiền lương hưu từ công việc giảng viên trước đây của ông và 2 năm trở lại đây ông đã bệnh nặng đến mức phải nằm liệt giường.