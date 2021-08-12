Bị tình nghi giúp con gái bỏ trốn khỏi gia đình chồng, cả nhà vợ phải nhúng tay vào dầu sôi để chứng minh mình vô tội

Thế giới 12/08/2021 05:22

Một gia đình có con gái đi lấy chồng tại Ấn Độ đã phải nhúng tay vào chảo dầu sôi để chứng minh họ đã không giúp con gái mình bỏ trốn.

Trang India Today đưa tin, vụ việc xảy ra tại thành phố Rapar, bang Gujarat, Ấn Độ. Một gia đình gồm 6 thành viên đều bị buộc phải nhúng tay vào chảo dầu đang sôi để chứng minh bản thân vô tội. Trước đó, họ bị gia đình con rể cáo buộc đã giúp cho con gái mình bỏ trốn.

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Vì bị tình nghi đã giúp con gái trốn thoát, cả gia đình bị buộc phải cho tay vào dầu sôi dẫn đến bị bỏng nặng - Ảnh: India Today

Tuy gia đình của cô dâu đã phủ nhận các cáo buộc này, họ cho biết mình không hề liên quan đến việc cô gái đã bỏ trốn. Tuy vậy, gia đình của chú rể đã kiên quyết yêu cầu 6 người trong gia đình nhà vợ nếu muốn chứng minh mình hoàn toàn vô tội thì hãy nhúng tay vào dầu sôi.

Sau đó, cả 6 người nhà gái đã được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện chính phủ tại Rapar. Đội ngũ y tế tại đây cho biết, các nạn nhân đã bị bỏng nặng và đang được tích cực điều trị trong điều kiện tốt nhất.

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Nhiều người lên án gia đình chú rể, cho rằng việc làm này là quá ác độc - Ảnh minh họa: Internet

Sự việc hiện đang gây chấn động trong cộng đồng dân cư tại địa phương. Nhiều người cho rằng gia đình của cô dâu bỏ trốn kia chẳng cần phải chứng minh gì cả và hành động của nhà trai thật vô nhân đạo khi những thương tật có thể đi theo nạn nhân suốt đời.

Sau khi sự việc được phát hiện, cảnh sát đã đến tận nơi để điều tra và lấy lời khai của các cá nhân liên quan. Gia đình của chú rể cũng đã bị bắt ngay sau đó để phục vụ cho mục đích điều tra.

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