Kinh hoàng người phụ nữ bị trả thù bằng cách tạt axit vì 'dám' kiện những kẻ đã hiếp dâm mình

Thế giới 12/08/2021 06:09

Một người phụ nữ tại Ấn Độ đã bị tạt axit công khai vì cô "dám" tố cáo kẻ đã hiếp dâm mình dù cho mua bán axit ở quốc gia này bị cấm.

Theo India Times, vào thứ bảy ngày 6/8 vừa qua, một người phụ nữ tại khu Andheri, Mumbai, Ấn Độ là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp đã bị một kẻ không rõ danh tính tấn công bằng cách tạt axit. Điều đáng nói, tên này sau khi gây án đã đe dọa cô phải rút đơn tố cáo kẻ đã xâm hại mình.

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Người phụ nữ đã bị tạt axit là nạn nhân của một vụ hiếp dâm tạp thể hồi tháng 6 vừa qua - Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, sau khi đang đóng cửa văn phòng của mình, người phụ nữ này đang đứng đợi ô tô đến đón thì một kẻ lạ mặt tiến đến và ném một quả bóng chứa axit vào người cô. Gã này trước khi rời đi còn đe dọa cô phải rút lại đơn kiện vụ án hiếp dâm ngay nếu không sẽ lãnh đủ.

Vì quá đau đớn, người phụ nữ đã hét lên thật thanh và thu hút sự chú ý của đội cảnh sát tuần tra, họ đã đưa cô đến bệnh viện ngay sau đó. Tại bệnh viện, bác sĩ xác nhận cô đã bị thương ở chân do bỏng axit và vết thương khá nặng.

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Hung thủ tạt axit đe dọa cô phải rút đơn kiện về vụ án hiếp dâm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, cách đây không lâu, người phụ nữ này đã ly hôn với người chồng là chuyên gia tư vấn tài sản. Vào tháng 6 vừa qua, cô đã đâm đơn kiện những người đã hãm hiếp và tống tiền cô, trong đó có cả người bạn lâu năm cũng là đối tác kinh doanh của cô.

Người phụ nữ cho biết, tuy cô đã đăng ký đầy đủ theo sự hướng dẫn của giới chức địa phương nhưng suốt thời gian qua vẫn chưa có ai bị bắt giữ. Ngoài ra, cô cũng không được pháp luật bảo vệ khi suốt 2 tháng qua, cô đã nhận được rất nhiều lời đe dọa yêu cầu cô phải rút đơn kiện.

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Người phụ nữ sau khi đâm đơn kiện những kẻ cưỡng hiếp mình đã không được cảnh sát bảo vệ - Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát địa phương cho biết, sau vụ tấn công bằng axit vào thứ 7 vừa qua, một đơn kiện đã được đệ lên nhầm chống lại những tên thủ phạm không rõ danh tính kia. Cảnh sát cũng tiết lộ, họ đang kiểm tra các camera an ninh để phục vụ công tác xác minh thân phận của thủ phạm.

Tại Ấn Độ, từ lâu lệnh cấm mua bán công khai axit đã được ban hành, tuy nhiên nó vẫn được dùng làm vũ khí để tấn công người khác. Trong hầu hết các vụ tấn công, hung thủ chính là người quen biết với nạn nhân.

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Từ khóa:   hiếp dâm bị tạt axit hiếp dâm tập thể

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