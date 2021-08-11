Qua điều tra cặp vợ chồng này là cô Tiffani Hill, 31 tuổi và anh John Donato, 42 tuổi còn cô bé kia mới 1 tuổi tên là Leanne. Thủ phạm trong vụ án này chính là John Donato.

The Sun đưa tin, vào ngày 6/8 vừa qua, sau khi ập vào điều tra một căn nhà tại thị trấn Calera, bang Oklahoma, Hoa Kỳ, cảnh sát đã phát hiện một cặp vợ chồng đã chết và cô con gái nhỏ đang nằm hấp hối. Cô con gái tuy được đưa đến bệnh viện ngay sau đó nhưng không thể qua khỏi.

Tuy vậy, sau khi có một số tiền khổng lồ "từ trên trời rơi xuống", cuộc hôn nhân của đôi trẻ lại không mấy êm đềm. Họ thường xuyên cãi nhau về những vấn đề liên quan đến tiền bạc, người thân trong gia đình còn xác nhận John thường xuyên động tay với vợ, khiến Tiffani chán nản và từng có ý định chấm dứt cuộc hôn nhân này rồi dọn ra ở riêng.

Trước đây, Tiffani từng nổi tiếng vì là người may mắn trúng số độc đắc 2 triệu USD (hơn 46 tỷ VNĐ) tại bang California vào tháng 11/2020. Ngay sau đó, Tiffani và John liền tổ chức hôn lễ rồi chuyển đến bang Oklahoma để sinh sống. Lúc này, cặp đôi đã ở bên nhau một thời gian và có với nhau 4 mặt con.

Số tiền trúng số này không mang lại hạnh phúc cho gia đình họ - Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày 6/8 vừa qua, tức là chỉ mới 9 tháng kể từ ngày trúng số, thảm kịch đã đến với gia đình nhỏ này. Tiffani và John tranh cãi nảy lửa đến mức xô xát lẫn nhau. Vì mất bình tĩnh, John đã cầm súng lên và bắn vào vợ cũng như con gái mình sau đó nhận ra là mình đã sai, anh ta cũng tự tay kết liễu mình. Hậu quả là cả 2 vợ chồng chết tại chỗ còn bé Leanne đã qua đời trong bệnh viện Dallas.

Vào thời điểm xảy ra vụ án, 3 đứa con khác của họ cũng ở nhà nhưng may mắn không bị thương chút nào. Tuy vậy, chúng sẽ phải đối mặt với nỗi đau mất bố mẹ và em gái cùng một ngày.

3 đứa con thơ của cặp vợ chồng tuy sống sót nhưng phải đối diện với tình cảnh mất cả bố meh và em gái trong cùng 1 ngày - Ảnh: The Sun

Luật sư của gia đình, bà Theresa McGhee đưa ra quan điểm của mình rằng, tại thời điểm cô Tiffani bị bắn chết bởi chồng mình, chắc chắn cô đang lên một kế hoạch để trốn khỏi cuộc hôn nhân "địa ngục" này.

"Liệu việc trúng số có thể châm ngòi cho cuộc tranh cãi đó hay không? Chúng ta không có cách nào biết chắc chắn được. Nhưng tôi biết việc đó đã gây ra nhiều cãi vã giữa họ." - Bà Theresa nói thêm.

Sau sự ra đi của John, Tiffani và con gái Leanne, số tài sản còn lại của họ sẽ được đưa vào quỹ ủy thác để lo cho tương lai của đứa trẻ còn lại. Hiện tại, vì vụ án xảy ra quá đột ngột, 3 đứa trẻ này vẫn chưa tìm được người giám hộ hợp pháp và được nuôi dưỡng bởi trung tâm bảo trợ xã hội.