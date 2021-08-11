Gã đàn ông vũ phu giết vợ và con gái rồi tự sát, tất cả chỉ vì tấm vé số trị giá 46 tỷ đồng

Thế giới 11/08/2021 07:00

Cứ ngỡ tiền sẽ mang lại hạnh phúc, nhưng ai ngờ số tiền "từ trên trời rơi xuống" này lại mang đến thảm kịch cho gia đình này.

The Sun đưa tin, vào ngày 6/8 vừa qua, sau khi ập vào điều tra một căn nhà tại thị trấn Calera, bang Oklahoma, Hoa Kỳ, cảnh sát đã phát hiện một cặp vợ chồng đã chết và cô con gái nhỏ đang nằm hấp hối. Cô con gái tuy được đưa đến bệnh viện ngay sau đó nhưng không thể qua khỏi.

Qua điều tra cặp vợ chồng này là cô Tiffani Hill, 31 tuổi và anh John Donato, 42 tuổi còn cô bé kia mới 1 tuổi tên là Leanne. Thủ phạm trong vụ án này chính là John Donato.

trung so 1
Tiffani Hill sau khi trúng số 2 triệu USD đã kết hôn với người bạn trai lâu năm, trước đó hai người đã có với nhau 4 đứa con - Ảnh: The Sun

Trước đây, Tiffani từng nổi tiếng vì là người may mắn trúng số độc đắc 2 triệu USD (hơn 46 tỷ VNĐ) tại bang California vào tháng 11/2020. Ngay sau đó, Tiffani và John liền tổ chức hôn lễ rồi chuyển đến bang Oklahoma để sinh sống. Lúc này, cặp đôi đã ở bên nhau một thời gian và có với nhau 4 mặt con.

Tuy vậy, sau khi có một số tiền khổng lồ "từ trên trời rơi xuống", cuộc hôn nhân của đôi trẻ lại không mấy êm đềm. Họ thường xuyên cãi nhau về những vấn đề liên quan đến tiền bạc, người thân trong gia đình còn xác nhận John thường xuyên động tay với vợ, khiến Tiffani chán nản và từng có ý định chấm dứt cuộc hôn nhân này rồi dọn ra ở riêng.

trung so 2
Số tiền trúng số này không mang lại hạnh phúc cho gia đình họ - Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày 6/8 vừa qua, tức là chỉ mới 9 tháng kể từ ngày trúng số, thảm kịch đã đến với gia đình nhỏ này. Tiffani và John tranh cãi nảy lửa đến mức xô xát lẫn nhau. Vì mất bình tĩnh, John đã cầm súng lên và bắn vào vợ cũng như con gái mình sau đó nhận ra là mình đã sai, anh ta cũng tự tay kết liễu mình. Hậu quả là cả 2 vợ chồng chết tại chỗ còn bé Leanne đã qua đời trong bệnh viện Dallas.

Vào thời điểm xảy ra vụ án, 3 đứa con khác của họ cũng ở nhà nhưng may mắn không bị thương chút nào. Tuy vậy, chúng sẽ phải đối mặt với nỗi đau mất bố mẹ và em gái cùng một ngày.

trung so 3
3 đứa con thơ của cặp vợ chồng tuy sống sót nhưng phải đối diện với tình cảnh mất cả bố meh và em gái trong cùng 1 ngày - Ảnh: The Sun

Luật sư của gia đình, bà Theresa McGhee đưa ra quan điểm của mình rằng, tại thời điểm cô Tiffani bị bắn chết bởi chồng mình, chắc chắn cô đang lên một kế hoạch để trốn khỏi cuộc hôn nhân "địa ngục" này.

"Liệu việc trúng số có thể châm ngòi cho cuộc tranh cãi đó hay không? Chúng ta không có cách nào biết chắc chắn được. Nhưng tôi biết việc đó đã gây ra nhiều cãi vã giữa họ." - Bà Theresa nói thêm.

Sau sự ra đi của John, Tiffani và con gái Leanne, số tài sản còn lại của họ sẽ được đưa vào quỹ ủy thác để lo cho tương lai của đứa trẻ còn lại. Hiện tại, vì vụ án xảy ra quá đột ngột, 3 đứa trẻ này vẫn chưa tìm được người giám hộ hợp pháp và được nuôi dưỡng bởi trung tâm bảo trợ xã hội.

Dọn rác trên biển, nhặt được thông điệp trong chai từ tận... 9 năm về trước

Dọn rác trên biển, nhặt được thông điệp trong chai từ tận... 9 năm về trước

Một bức thư trong chai nhựa vừa được tìm thấy trên bờ biển Vancouver. Được biết, bức thư này đã lênh đênh trên biển tận 9 năm từ bang Washington.

Xem thêm
Từ khóa:   trúng số độc đắc người chồng vũ phu chồng bắn vợ rồi tự sát

TIN MỚI NHẤT

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 1 giờ 0 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 2 giờ 0 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 2 giờ 29 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 2 giờ 53 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 4 giờ 55 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích