Dọn rác trên biển, nhặt được thông điệp trong chai từ tận... 9 năm về trước

Một bức thư trong chai nhựa vừa được tìm thấy trên bờ biển Vancouver. Được biết, bức thư này đã lênh đênh trên biển tận 9 năm từ bang Washington.

Trang UPI đưa tin, ông Jeff Ignace - thủy thủ đoàn British Columbia đang thực hiện công tác dọn dẹp rác trên bờ biển gần Estevan Point trên bờ biển phía tây của đảo Vancouver, phía bắc Tofino thì bất ngờ phát hiện một thứ vô cùng thú vị. Được biết, Jeff đã tìm thấy một chai nhựa với một tờ giấy nằm bên trong.

Ông Jeff Ignace bên cạnh chiếc chai chưa thông điệp mà mình tình thấy - Ảnh: UPI

Tuy được bọc bởi một túi nilon nhưng do nước biển đã bị rò rỉ vào bên trong chai, các lớp giấy đã bị dính vào nhau. Nhưng nhờ vào sự khéo léo của các công nhân đang dọn rác nội dung bức thư đã được đọc hết sau khi tờ giấy được mở ra.

Được biết, thông điệp trong chai này được viết bởi một cô gái có tên là Brittney, năm đó cô mới chỉ 17 tuổi và có kèm theo số điện thoại của cô. Sau đó, một phóng viên của CBC News đã gọi đến số điện thoại trong bức thư và nói chuyện với chủ nhân của nó là Brittney Amundsen, năm nay đã 26 tuổi.

Bức thư đã lênh dênh chênh biển tận 9 năm trời - Ảnh minh họa: Internet

Tôi thậm chí không thể tin rằng ai đó có thể nhặt được tờ giấy có ghi số điện thoại của tôi trong đó.", Brittney chia sẻ với phóng viên CBC News .

Brittney cho hay, cô đã ném chiếc chai nhựa cùng bức thư này xuống Thái Bình Dương vào tận 9 năm trước, tức là ngày 17 tháng 3 năm 2012, địa điểm là gần ngôi nhà bên bãi biển của cha cô tại Greyland, Wash.

"Điều này chắc chắn khiến tôi muốn viết một thông điệp khác trong một cái chai," cô nói.

Bức thư trong chai cứu sống một gia đình đang mắc kẹt trong thác nước - Ảnh: BBC

Trước đây, đã từng có rất nhiều bức thư trong chai được phát hiện trong tình trạng thú vị. Một gia đình ba người bị mắc kẹt tại thác nước ở California, Mỹ đã được cứu sống nhờ một bức thư trong chai nhựa hay một bức thư lênh đênh từ Nga đến Brazil từ những năm 90 của thế kỷ trước được tìm thấy vào năm 2019.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/don-rac-tren-bien-nhat-duoc-thong-diep-trong-chai-tu-tan-9-nam-ve-truoc-417067.html