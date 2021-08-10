Dọn rác trên biển, nhặt được thông điệp trong chai từ tận... 9 năm về trước

Thế giới 10/08/2021 14:01

Một bức thư trong chai nhựa vừa được tìm thấy trên bờ biển Vancouver. Được biết, bức thư này đã lênh đênh trên biển tận 9 năm từ bang Washington.

Trang UPI đưa tin, ông Jeff Ignace - thủy thủ đoàn British Columbia đang thực hiện công tác dọn dẹp rác trên bờ biển gần Estevan Point trên bờ biển phía tây của đảo Vancouver, phía bắc Tofino thì bất ngờ phát hiện một thứ vô cùng thú vị. Được biết, Jeff đã tìm thấy một chai nhựa với một tờ giấy nằm bên trong.

thong diep trong chai 1
Ông Jeff Ignace bên cạnh chiếc chai chưa thông điệp mà mình tình thấy - Ảnh: UPI

Tuy được bọc bởi một túi nilon nhưng do nước biển đã bị rò rỉ vào bên trong chai, các lớp giấy đã bị dính vào nhau. Nhưng nhờ vào sự khéo léo của các công nhân đang dọn rác nội dung bức thư đã được đọc hết sau khi tờ giấy được mở ra.

Được biết, thông điệp trong chai này được viết bởi một cô gái có tên là Brittney, năm đó cô mới chỉ 17 tuổi và có kèm theo số điện thoại của cô. Sau đó, một phóng viên của CBC News đã gọi đến số điện thoại trong bức thư và nói chuyện với chủ nhân của nó là Brittney Amundsen, năm nay đã 26 tuổi.

thong diep trong chai 2
Bức thư đã lênh dênh chênh biển tận 9 năm trời - Ảnh minh họa: Internet

Tôi thậm chí không thể tin rằng ai đó có thể nhặt được tờ giấy có ghi số điện thoại của tôi trong đó.", Brittney chia sẻ với phóng viên CBC News .

Brittney cho hay, cô đã ném chiếc chai nhựa cùng bức thư này xuống Thái Bình Dương vào tận 9 năm trước, tức là ngày 17 tháng 3 năm 2012, địa điểm là gần ngôi nhà bên bãi biển của cha cô tại Greyland, Wash.

"Điều này chắc chắn khiến tôi muốn viết một thông điệp khác trong một cái chai," cô nói.

thong diep trong chai 3
Bức thư trong chai cứu sống một gia đình đang mắc kẹt trong thác nước - Ảnh: BBC

Trước đây, đã từng có rất nhiều bức thư trong chai được phát hiện trong tình trạng thú vị. Một gia đình ba người bị mắc kẹt tại thác nước ở California, Mỹ đã được cứu sống nhờ một bức thư trong chai nhựa hay một bức thư lênh đênh từ Nga đến Brazil từ những năm 90 của thế kỷ trước được tìm thấy vào năm 2019.

Thiếu nữ bị đau bụng dữ dội, đến bệnh viện bác sĩ lôi ra một thứ kinh khủng, gây ám ảnh đến tột độ

Thiếu nữ bị đau bụng dữ dội, đến bệnh viện bác sĩ lôi ra một thứ kinh khủng, gây ám ảnh đến tột độ

Cho đến khi được gia đình đưa đến bệnh viện, tình trạng sức khỏe của cô gái trẻ mới được sáng tỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   Bức thư trong chai thông điệp trên biển thư trong chai nhựa

TIN MỚI NHẤT

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 1 giờ 0 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 2 giờ 0 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 2 giờ 29 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 2 giờ 53 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 4 giờ 55 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích