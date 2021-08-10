Cho đến khi được gia đình đưa đến bệnh viện, tình trạng sức khỏe của cô gái trẻ mới được sáng tỏ.

Theo Yahoo News, một bệnh viện tại Vallipuram, Ấn Độ vừa tiếp nhận một thiếu nữ 15 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Khi được gia đình đưa đến nơi, cô gái này bị suy dinh dưỡng nặng khi cân nặng chỉ có 35kg, gần đây còn bị chán ăn, sút cân và nôn mửa liên tục.

"Cô bé được đưa đến bệnh viện với biểu hiện đau bụng, nôn mửa, chúng tôi bắt buộc phải chụp cắt lớp để chẩn đoán bệnh trước." - Bác sĩ phẫu thuật R. Raja Mahendran thuộc Bệnh viện RRM Gastro cho biết.

Khối tóc nặng 1,5kg và to bằng dạ dày nằm trong cơ thể của cô gái 15 tuổi - Ảnh: Yahoo News

Khi tiến hành chụp cắt lớp, các bác sĩ đã vô cùng sốc khi phát hiện một khối u khổng lồ nằm trong dạ dày của cô bé. Tuy vậy, đến khi phân tích kỹ lưỡng hơn, họ nhận ra khối u đó thật ra là một khối tóc nặng đến 1,5kg. Chính khối tóc này đã gây cho cô bé cảm giác đau bụng và khiến em không thể tiêu hóa hay giữ lại bất kỳ chất dinh dưỡng nào.

Sau khi được hỏi, cô thiếu nữ mới dám nói cho gia đình, suốt 2 năm qua, cô đã có thói quen ăn tóc của mình. Hội chứng tự ăn tóc này được gọi với cái tên là hội chứng Rapunzel. Suốt 2 năm qua, khối tóc đã một phần di chuyển đến ruột non khiến cho cô bé bị suy dinh dưỡng nặng.

Tới thời điểm hiện tại, mới chỉ có 65 người trên thế giới có trường hợp như cô gái này - Ảnh: Yahoo News

Vì ca bệnh hiếm gặp này, quá trình phẫu thuật để lấy khối tóc ra đã được quay lại toàn bộ. Khối tóc sau khi được lấy ra có kích thước to gần bằng dạ dày người và cuộn chặt với nhau.

Sau ca phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của cô bé đã hồi phục khá tích cực. Với hội chứng Rapunzel, các chuyên gia y tế cho biết, mới chỉ phát hiện khoảng 65 trường hợp trên toàn thế giới.

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