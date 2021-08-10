Chàng trai 'khỉ đột' chỉ thích được ở trong rừng, bị xa lánh và kì thị bởi chính đồng loại của mình

Mẹ của Zanziman cho biết, Zanziman là một món quà của chúa vì bà đã mất 5 đứa con trước khi sinh Zanziman. Bà chia sẻ: "Sau khi mất năm đứa con, chúng tôi đã cầu xin Chúa ít nhất hãy ban cho chúng tôi một đứa trẻ tàn tật, miễn là nó không chết sớm như những đứa trẻ trước. Khi con tôi chào đời, tôi biết đó là một thông điệp từ Chúa".

Theo Latest, chàng trai người Rwanda 21 tuổi này có tên là Zanziman Ellie. Từ khi sinh ra, Zanziman đã khác với những người khác vì khuyết tật đầu nhỏ của mình dẫn đến việc trí tuệ của cậu cũng kém phát triển và không thể hòa nhập được với cộng đồng.

Mẹ Zanziman nói: "Con tôi không thích đồ ăn. Nó thích ăn chuối hơn. Ngoài ra, nó còn gặm cỏ như một con vật vậy. Zanziman Ellie không biết bất cứ điều gì và cũng không thể làm bất cứ việc gì.

Tuy được mẹ yêu thương hết mực và bảo bọc trong hạnh phúc nhưng sự khác biệt của Zanziman khiến cậu bị bắt nạt từ khi còn nhỏ. Zanziman thường bị những người ghét bỏ cậu gọi là "khỉ đột" vì ngoại hình có phần kỳ lạ và cách sống khác thường của anh.

Tất cả những gì con tôi làm là chạy. Khi nhìn thấy mọi người, nó chạy trốn khỏi họ. Nó chạy đi đâu thì tôi phải theo tới đó. Cả tuần chúng tôi có thể chạy được tới 230 km. Nếu tôi không đi theo con tôi, nó có thể sẽ không trở về nhà".

Vì tốc độ khi chạy của Zanziman, người dân xung quanh ví cậu như là Usain Bolt - Ảnh: Latest

Theo kênh truyền hình Afrimax TV, những người dân làng rất tội nghiệp cho tình cảnh của mẹ con Zanziman nên thường hay thay nhau chăm sóc và canh chừng để Zanziman không thể chạy vào rừng. Nhiều người còn tự mình đi theo Zanziman để theo dõi cậu phòng việc anh chàng làm gì đó khiến bản thân gặp nguy hiểm.

Một người hàng xóm cho biết: "Mọi người đều biết Zanziman khác biệt, chúng tôi chưa bao giờ thấy một người có thể chăn thả trên đồng và dựa vào đồng cỏ như những loài động vật khác. Nó có thể sống sót trong rừng".

Zanziman chỉ có thể giao tiếp với duy nhất một người là mẹ mình theo cách mà chỉ có 2 mẹ con hiểu được - Ảnh: Latest

Zanziman được nhiều người mô tả là "chạy nhanh như Usain Bolt" và thường dành phần lớn thời gian của mình chỉ để chạy nhảy trong rừng. Để đuổi kịp con, mẹ của Zanziman đã nghĩ ra một cách khá đặc biệt, bà tạo ra một sợi dây có vòng tròn rồi ném về phía con để kéo cậu lại gần. Về giao tiếp, Zanziman cũng không thể nói chuyện như người bình thường nhưng tuyệt nhiên cậu hiểu những gì mẹ mình muốn dựa theo các hành động của bà.

Mẹ của Zanziman cho biết, khi chứng kiến con mình bị bắt nạt và gọi là "khỉ đột", bà rất buồn nhưng chẳng thể làm hơn ngoài việc dành thêm nhiều tình thương cho cậu: "Tôi rất buồn khi con trai tôi bị nhiều người bắt nạt. Không chỉ những đứa trẻ con trêu chọc mà ngay cả những người lớn cũng bắt nạt con tôi một cách không biết xấu hổ. Họ khiến tôi mất bình tĩnh. Họ không coi nó là một con người mà chỉ là một con vật".

Vì hoàn cảnh khó khăn của 2 mẹ con Zanziman, nhiều nhà hảo tâm đã quyên góp để giúp đỡ họ - Ảnh: Latest

Sau khi phóng sự về Zanziman được phát sóng, nhiều người đã chú ý đến câu chuyện về cậu bé "khỉ đột" và mong muốn được giúp đỡ 2 mẹ con. Vì vậy, kênh truyền hình Afrimax TV đã kêu gọi gây quỹ nhằm cải thiện cuộc sống cho 2 mẹ con Zanziman. Nhiều nhà hảo tâm đã quyên góp vì xúc động bởi tình cảm mà người mẹ đã dành cho Zanziman.