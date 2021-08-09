Bỗng dưng phát hiện ra một khuôn mặt kinh dị ngay trong phòng ngủ của mình vào nửa đêm, người đàn ông đã thức tới sáng vì sợ hãi rồi bàng hoàng phát hiện ra sự thật đằng sau.

Một bài viết mới đây trên diễn đàn trực tiếp TEEPR của Nhật Bản đã thu hút rất nhiều sự quan tâm. Người dùng này đã kể lại câu chuyện của mình với nội dung cả đêm anh đã mất ngủ vì một cảm giác bất an đến từ con "ma nữ" trong phòng mình. Chi tiết câu chuyện, sau khi làm vệ sinh cá nhân và lên giường chuẩn bị say giấc nồng thì bỗng cảm thấy một sự rùng rợn như có ai đó đang nhìn lén mình. Vì vậy, người đàn ông này đã lấy hết dũng cảm nhìn ra phía cửa và phát hiện một khuôn mặt người đang nở một nụ cười vô cùng quỷ dị.

Khuôn mặt của 'ma nữ' khiến người đàn ông thức cả đêm - Ảnh: Insight Vì quá kinh sợ, người đàn ông này đã không dám nhúc nhích nhiều, chỉ dám cầm điện thoại để chụp một bức ảnh. Qua bức ảnh này, ta có thể thấy rõ gương mặt của một người giống như là phụ nữ đang nở nụ cười khá đáng sợ. Thêm nữa, ánh đèn vàng của căn phòng khiến tấm hình này như được cắt ra từ một bộ phim kinh dị. Vì lần đầu tiên đối diện với một sự việc kinh khủng như vậy, người đàn ông chỉ có thể thức cả đêm và cầu mong cho khuôn mặt ấy mau chóng biến mất đi mà không biết phải làm gì nữa. Khi trời sáng, người này lấy hết sức bình sinh để tìm hiểu nguyên nhân sự việc, không ngờ sự thật về khuôn mặt này lại là một cú "plot twist" khiến cả câu chuyện kinh dị của người đàn ông này thành một câu chuyện cười,

Thì ra, người đàn ông này đang tự hù dọa chính mình vì vốn chẳng có một con "ma nữ" nào ở đây cả. Khuôn mặt cả đêm rình rập anh thì ra là một chiếc túi giấy từ một thương hiệu nước uống nổi tiếng. Logo của thương hiệu này là một người cá cách điệu với đặc trưng là khuôn mặt cười. Chiếc túi giấy từ một thương hiệu nước uống nỏi tiếng là nguyên nhân của sự việc - Ảnh: Insight Sau khi đăng tải câu chuyện, người đàn ông đã nhận lại nhiều sự đồng cảm của cư dân mạng. Nhiều người nói rằng họ cũng sẽ bị một phen chết khiếp nếu thấy khuôn mặt này, tuy nhiên cũng có người bày tỏ mình sẽ tìm cho ra nguyên nhân sự việc để có thể ngủ một giấc thoải mái. Trích một số bình luận của dân mạng: - Có khác gì cảnh trong phim kinh dị đâu chứ. - Thật sự là rùng rợn đó, nhất là vào ban đêm nữa chứ - Bình thường cầm túi giấy ấy hoài mà có bao giờ tôi nghĩ có lúc nó trở nên đáng sợ như vậy đâu. - Nếu là tôi thì tôi cũng sợ nhưng phải lấy hết can đảm mà bước ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra, chứ nằm trằn trọc cả đêm có khác gì tra tấn cảm xúc và sự chịu đựng của mình đâu.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-dem-khong-dam-nham-mat-ngu-vi-bi-ma-nu-nhin-cham-cham-sang-day-nguoi-dan-ong-te-ngua-khi-kham-pha-ra-su-that-kinh-hoang-416634.html