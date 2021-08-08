Bị chồng đơn phương ly hôn rồi giam lỏng trong phòng, người phụ nữ này còn bị chính tên anh rể hiếp dâm để thỏa mãn thú tính với danh nghĩa việc làm này sẽ giúp cô trở về với chồng.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, vụ việc xảy ra tại quận Rampur, bang Uttar, Pradesh, Ấn Độ. Người phụ nữ đã khiếu nại về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình khi gia đình cô không thể đáp ứng đủ 1 triệu rupee và một chiếc ô tô cho gia đình chồng. Vì vậy, cô đã bị chồng thường xuyên hành hạ từ thể xác đến tinh thần, thậm chí cô còn bị chồng biến thành một "nô lệ tình dục" khiến cuộc sống của cô không khác gì địa ngục. Vì không đủ sính lễ mà cuộc hôn nhan của cô không khác nào địa ngục - Ảnh minh họa: Internet Tuy vậy bi kịch của đời cô giờ mới đến. Một hôm, trong một trận cãi nhau kịch liệt, chồng của cô đã ly hôn cô bằng 3 từ "Talaq" rồi nhốt cô trong phòng.

Talaq 3 lần hay còn được biết đến là Talad-e-biddat là một dạng ly hôn trong Hồi giáo mà hiện nay chỉ còn tồn tại trong một số ít cộng đồng dân cư ở Ấn Độ với ý nghĩa là "ly hôn tức thì". Khi nói lên 3 lần từ "Talaq", bất kỳ người đàn ông Hồi giáo nào cũng được phép ly thân với vợ ngay lập tức, nó còn được hợp pháp hóa thông qua văn bản và cả thư điện tử. Chỉ với 3 từ 'Talaq', người chồng đã thành công đơn phương ly hôn cô - Ảnh minh họa: Internet Tuy người phụ nữ đã cố gắng níu kéo và xin được giảng hòa khi biết mình sẽ bị ly hôn, người chồng của cô vẫn kiên quyết không đồng ý. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, người phụ nữ tưởng rằng chồng đã đổi ý, ai ngờ rằng người xuất hiện lại là anh rể của cô, ngay lập tức gã đã đè cô xuống giường và cưỡng hiếp cô với danh nghĩa thủ tục Halala.

Theo Hồi giáo, tập tục Halala hay Nikah Halala sẽ giúp một người phụ nữ vừa bị "ly hôn tức thì" sẽ được kết hôn cùng một người đàn ông khác rồi lại kết thúc cuộc hôn nhân này để về bên chồng cũ, "halala" có nghĩa là được phép. Vì vậy. tên anh rể đồi bại đã hiếp dâm cô với danh nghĩa sẽ "giúp" cô được về bên chồng của mình. 'Nhân danh' giúp cô về với chồng, tên anh rể đã ngang nhiên cưỡng hiếp cô - Ảnh minh họa: Internet Quá tủi nhục và uất hận, người phụ nữ đã gửi đơn khiếu nại lên cảnh sát địa phương. Qua quá trình điều tra, cảnh sát đã xác định được chồng cô và 7 người liên quan khác và tiến hành thẩm vấn. tuy nhiên vẫn chưa có vụ bắt giữ nào được tiến hành. Năm 2017, chính phủ Ấn Độ đã cấm việc ly hôn bằng 'Talaq 3 lần' - Ảnh minh họa: Internet Cách đây 4 năm, vào năm 2017, Tòa án tối cao Ấn Độ đã hủy bỏ hình thức ly hôn "Talaq 3 lần" và được chính quyền trung ương cấm sử dụng. Tuy vậy, tập tục "Nikah Halala vẫn còn được sử dụng hợp pháp tại đất nước này dù vấp phải nhiều sự phản đối và chỉ trích.

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