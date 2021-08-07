Chỉ sau 1 giờ kể từ khi cử hành hôn lễ, cô dâu đột ngột qua đời không rõ nguyên nhân trong khi vẫn đang mặc chiếc váy cưới lộng lẫy.

Theo The Sun, mới đây tại Ai Cập, một thảm kịch đã xảy ra khi mà cô dâu bỗng dưng chết trong hôn lễ của chính mình, biến đám cưới thành đám ma. Được biết, trước đó cô vẫn vô cùng bình thường trong lễ đường kết hôn. Nạn nhân là cô dâu Isra Shaaban, 21 tuổi, sau khi hôn lễ diễn ra, cô cùng chồng di chuyển đến mái ấm tương lai của mình ở làng Medoum, thuộc tỉnh Beni Suef, phía Bắc Ai Cập. Đôi trẻ vẫn nuôi hy vọng về một cuộc sống hạnh phúc mà không biết điều gì đang đợi mình phía trước.

Cô dâu Isra Shaaban vô cùng xinh đẹp trong ngày cưới - Ảnh: The Sun Chỉ vừa bước chân vào căn nhà mới, cũng là mới 1 tiếng sau khi cử hành hôn lễ, Isra cảm thấy đau nhói ở lồng ngực và được gia đình đưa đến bệnh viện. Tuy vậy, Isra đã ra đi ngay khi được đưa đến bệnh viện. Trả lời phỏng vấn của tờ Gulf News, gia đình và bạn bè của Isra cho biết họ vẫn còn rất bàng hoàng và đau lòng vì cái chết của cô. Khi còn sống, Isra là một cô gái trẻ năng động và tràn đầy sức sống nên chẳng ai lại có thể hình dung ra việc cô sẽ chết khi vừa mới kết hôn như vậy.

Chỉ 1 giờ sau hôn lễ, Isra Shaaban đã chết một cách đột ngột - Ảnh: The Sun Anh họ của Isra, anh Mohammad Hamed, cho biết: “Mới hôm qua, chúng tôi đến tham dự đám cưới của Isra. Ở đó, mọi người đều vui vẻ chúc phúc cho cô ấy vậy mà hôm nay, chúng tôi đã phải chôn cất cô ấy rồi. Chỉ 1 giờ sau lễ cưới vui vẻ, chúng tôi nhận được tin dữ. Cả làng đều bị sốc và tiếc thương cho cô ấy". Một người dân được dẫn lời cho biết: “Cô dâu cảm thấy kiệt sức và đau nhói ở bụng và ngực sau khi kết thúc tiệc cưới. Cô ấy xin gia đình đừng bỏ rơi cô ấy. Cô dâu sau đó đã được đưa đến bệnh viện nhưng cô ấy đã trút hơi thở cuối cùng khi vừa đến nơi". Isra Shaaban còn chụp ảnh với người thân trong hôn lễ của mình - Ảnh: The Sun Vì cái chết quá đột ngột của cô dâu Isra, nhiều người đặt ra câu hỏi về lý do thật sự về sự ra đi của cô. Trước khi cô lên cơn đau tim, không có ai phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường ở phía cô, cô cũng không than vãng gì về tình hình sức khỏe của mình. Hiện nay, chưa rõ cơ quan chức năng địa phương có đang tiến hành các biện pháp điều tra về cái chết của Isra hay không.

Người đàn ông không nói chuyện với vợ trong suốt 20 năm vì... ghen tị với con Chỉ vì vợ yêu thương các con quá nhiều mà người chồng này lại nảy sinh lòng ghen tị và cái kết 20 năm không hé răng với vợ nửa lời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dam-cuoi-thanh-dam-tang-co-dau-xinh-dep-chet-ngay-trong-ngay-cuoi-chiec-vay-trang-long-lay-bong-hoa-mau-bi-thuong-416311.html