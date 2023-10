Phụ nữ Czech cuối cùng cũng được bồi thường thỏa đáng sau hơn 4 thập niên bị lừa triệt sản

Nhà hoạt động nhân quyền Gwendolyn Albert cho biết dự luật này mang một ý nghĩa to lớn đối với những người phụ nữ là nạn nhân của việc bị triệt sản bất hợp pháp ở Czech. Cô chia sẻ: “Điều này có nghĩa rằng những hành vi sai trái gây tổn thương đối với tất cả phụ nữ bị ép triệt sản đã được thừa nhận và xử lý”.

Theo tờ The Guardian, hàng trăm người phụ nữ tại Czech mà đa số là những người có sắc tộc Ruma từng bị triệt sản bất hợp pháp bởi chính phủ trước năm 2012 sẽ nhận được bồi thường sau hàng chục năm đấu tranh vì sự thật. Tất cả là nhờ một dự luật mà tổng thống Czech Miloš Zeman đã ký ban hành trong tuần này.

Sau năm 1989, tuy chính sách vô nhân đạo này đã bị chấm dứt nhưng rất nhiều phụ nữ Czech vẫn bị định hướng sai lệch khiến họ phải chấp nhận việc bị triệt sản sau khi sinh mổ. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, họ còn bị triệt sản sau sinh mà không được thông báo trước hay đồng ý.

Việc bồi thường cho các nạn nhân của việc triệt sản bất hợp pháp dược cho là 'chiến thắng lịch sử' qua hàng chục năm đấu tranh đì công bằng của những người phụ nữ bị lừa triệt sản - Ảnh minh họa: Internet

Theo tờ Tự Do Nhân Dân (Népszabadság, Hungary), trước đây đã có 8 người phụ nữ Slovakia đệ đơn kiện lên Tòa án Nhân quyền Châu Âu tại Strasbourg vì lý do tương tự và họ đã được bồi thường 3.500 Euro mỗi người. Đó là một trong những lý do mà những nạn nhân tại Czech kiên trì đến vậy trong công cuộc đòi lại công bằng cho bản thân mình.

Elena Goralová - người đứng đầu tổ chức các phụ nữ bị triệt sản bất hợp pháp tại Cộng hòa Czech cũng là nạn nhân của tội ác này vào năm 21 tuổi đã bày tỏ sự vui mừng của mình với "chiến thắng lịch sử" này.

“Chúng tôi đã phải đấu tranh lâu dài và khó khăn để giành được thắng lợi trong trận chiến này. Những phụ nữ từng bị ép triệt sản thời đó nay đã già, một số khác đã qua đời. Nhưng tôi vẫn rất vui vì họ sẽ được nhìn thấy ánh sáng của công lý”, bà Gorolová chia sẻ.