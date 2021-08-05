Phụ nữ Czech cuối cùng cũng được bồi thường thỏa đáng sau hơn 4 thập niên bị lừa triệt sản

Thế giới 05/08/2021 17:14

Sau khi chính phủ Czech thừa nhận việc triệt sản phụ nữ bất hợp pháp phụ nữ vốn có khả năng sinh sản tại nước này vào năm 2009, đến tận bây giờ, những người phụ nữ này mới được bồi thường sau hơn 4 thập niên đấu tranh và chờ đợi.

Theo tờ The Guardian, hàng trăm người phụ nữ tại Czech mà đa số là những người có sắc tộc Ruma từng bị triệt sản bất hợp pháp bởi chính phủ trước năm 2012 sẽ nhận được bồi thường sau hàng chục năm đấu tranh vì sự thật. Tất cả là nhờ một dự luật mà tổng thống Czech Miloš Zeman đã ký ban hành trong tuần này.

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Hàng trăm phụ nữ tại Czech từng bị ép buộc phải triệt sản - Ảnh minh họa: Internet

Nhà hoạt động nhân quyền Gwendolyn Albert cho biết dự luật này mang một ý nghĩa to lớn đối với những người phụ nữ là nạn nhân của việc bị triệt sản bất hợp pháp ở Czech. Cô chia sẻ: “Điều này có nghĩa rằng những hành vi sai trái gây tổn thương đối với tất cả phụ nữ bị ép triệt sản đã được thừa nhận và xử lý”.

Cùng với đó, Bộ Y tế Czech cho biết sẽ xử lý tất cả các yêu cầu bồi thường thỏa đáng, mặc dù chưa công bố thời gian cụ thể để tiến hành việc này. Theo đó, mỗi người phụ nữ từng bị ép hoặc lừa triệt sản ở Czech sẽ được bồi thường số tiền lên tới 14.000 USD.

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Nhiều người đã phản đối tại bệnh viện Ostrava, miền Bắc Czech vào năm 2020 về việc triệt sản bất hợp pháp - Ảnh: Vladimir Prycek

Bắt đầu từ năm 1966, khi Czech và Slovakia vẫn còn thuộc về Tiệp Khắc, hàng trăm người phụ nữ mà đa phần thuộc sắc tộc Ruma đã bị lừa hoặc ép triệt sản bởi những biện pháp khuyến khích lẫn đe dọa. Tuy chưa được liệt kê chính xác, những người phụ nữ là nạn nhân của việc làm vô nhân tính này được cho là lên đến hàng trăm.

Sau năm 1989, tuy chính sách vô nhân đạo này đã bị chấm dứt nhưng rất nhiều phụ nữ Czech vẫn bị định hướng sai lệch khiến họ phải chấp nhận việc bị triệt sản sau khi sinh mổ. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, họ còn bị triệt sản sau sinh mà không được thông báo trước hay đồng ý.

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Việc bồi thường cho các nạn nhân của việc triệt sản bất hợp pháp dược cho là 'chiến thắng lịch sử' qua hàng chục năm đấu tranh đì công bằng của những người phụ nữ bị lừa triệt sản - Ảnh minh họa: Internet

Theo tờ Tự Do Nhân Dân (Népszabadság, Hungary), trước đây đã có 8 người phụ nữ Slovakia đệ đơn kiện lên Tòa án Nhân quyền Châu Âu tại Strasbourg vì lý do tương tự và họ đã được bồi thường 3.500 Euro mỗi người. Đó là một trong những lý do mà những nạn nhân tại Czech kiên trì đến vậy trong công cuộc đòi lại công bằng cho bản thân mình.

Elena Goralová - người đứng đầu tổ chức các phụ nữ bị triệt sản bất hợp pháp tại Cộng hòa Czech cũng là nạn nhân của tội ác này vào năm 21 tuổi đã bày tỏ sự vui mừng của mình với "chiến thắng lịch sử" này.

“Chúng tôi đã phải đấu tranh lâu dài và khó khăn để giành được thắng lợi trong trận chiến này. Những phụ nữ từng bị ép triệt sản thời đó nay đã già, một số khác đã qua đời. Nhưng tôi vẫn rất vui vì họ sẽ được nhìn thấy ánh sáng của công lý”, bà Gorolová chia sẻ.

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Từ khóa:   Cộng hòa Czech Triệt sản bất hợp pháp tiền bồi thường

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