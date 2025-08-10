Kết quả điều tra xác định, Thành và chị N.T.N.H. (SN 2002, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Bến Tre cũ) cùng câm điếc bẩm sinh và có quan hệ tình cảm với nhau.

Theo thông tin báo Dân Trí , ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can đối với Võ Bá Thành (SN 1993, ngụ TPHCM) về tội Giết người. Ngoài Thành, cơ quan điều tra còn khởi tố thêm người đàn ông tên La Ngân Túc có vai trò đồng phạm.

Thành để xác chị H. trong nhà 2 ngày, sau đó anh ta lên mạng đặt mua vali bỏ thi thể nạn nhân vào trong. Đến rạng sáng 25/7, Thành kéo chiếc vali chứa thi thể vứt trong con hẻm, cách nhà Thành khoảng 20m.

Trưa 22/7, chị H. đến nhà Thành trong hẻm Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, quận Bình Thạnh cũ. Tại đây, 2 người xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, bị can dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Xong việc, nam thanh niên bỏ trốn đến tỉnh Đồng Nai và bị cảnh sát bắt giữ. Từ lời khai của Thành, Công an TPHCM bắt thêm La Ngân Túc.

Như trước đó báo Lao Động đưa tin, ngày 25/7, người dân trong hẻm đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thạnh Mỹ Tây) phát hiện một chiếc vali bốc mùi bất thường. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có thi thể một phụ nữ.

Ngôi nhà trong trong hẻm đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thạnh Mỹ Tây). Ảnh: Báo Lao Động.

Theo thông tin ban đầu, chiếc vali được đặt trong hẻm dân cư. Người dân phát hiện mùi hôi lạ phát ra từ vali nên nghi ngờ có dấu hiệu bất thường và trình báo công an. Công an phường Thạnh Mỹ Tây phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cùng các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và tổ chức khám nghiệm.

Bên trong vali, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một phụ nữ, nghi bị sát hại. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ vụ việc, xử lí đối tượng theo quy định pháp luật.

Sống tại căn nhà cách hiện trường khoảng 20m, H.D. (50 tuổi) cho biết, ông là cậu ruột của nghi phạm trong vụ án trên. Theo người cậu, Thành câm điếc bẩm sinh. Nghi phạm từng sống cùng cha mẹ và em trai tại căn nhà trong hẻm này.

Vài năm trước, cả gia đình sang Mỹ định cư theo diện bảo lãnh. Riêng Thành bị rớt phỏng vấn nên ở lại TPHCM và sống một mình trong căn nhà cha mẹ để lại. Thành không có việc làm, thường hay ở nhà.

“Cháu tôi câm điếc nên ít tiếp xúc với mọi người trong gia đình. Cần gì, cháu sẽ nhắn tin qua điện thoại, ngoài ra cũng ít tâm sự chuyện đời tư. Thành cũng quen một số cô gái câm điếc, nhưng chưa bao giờ đưa về ra mắt gia đình”, ông D. chia sẻ.