Sự việc xảy ra vào tháng 5 vừa qua, khi Roxana đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi thì bắt gặp một người đang ngủ trên phố. Sau đó, người đàn ông này tiếp cận Roxana và xin được tá túc qua đêm tại nhà cô vì nhà hắn ta thì quá xa nên sáng mai mới về được. Roxana sau đó đã đồng ý mà không có chút mảy may nghi ngờ nào.

Theo The Sun, mới đây tại thành phố Pinotepa Nacional, bang Oaxaca, Mexico, một người phụ nữ tên là Roxana Ruiz Santiago, 21 tuổi đã bị bắt giữ vì cáo buộc giết người. Được biết, Roxana là một người mẹ đơn thân kiếm sống bằng việc bán khoai tây dạo trên phố để nuôi con trai 4 tuổi.

Để phản kháng, Roxana đã dùng hết bình sinh để chống cự bằng cách đấm mạnh vào mặt tên kia khiến hắn chảy máu mũi. Sau đó, cô lại dùng một chiếc áo thun quấn vào cổ hắn ta rồi siết mạnh đến khi gã không còn thở nữa.

Sau khi đưa người đàn ông này về nhà và sắp xếp chỗ ngủ cho anh ta, Roxana vẫn yên tâm và về phòng ngủ như bình thường. Nửa đêm khi Roxana say giấc thì cảm thấy có một ai đó đang chạm vào cơ thể mình nên đã bị đánh thức. Thì ra, gã đàn ông mà cô tốt bụng giúp đỡ đang đè lên người cô và có ý định cưỡng hiếp .

Nửa đêm, Roxana choàng tỉnh thì phát hiện hắn ta đang cố cưỡng hiếp cô - Ảnh minh họa: Internet

Vào giây phút người đàn ông kia bất tỉnh, Roxana biết mình đã vô tình giết người nhưng lại không báo cảnh sát. Cô phi tang cơ thể của người đàn ông vào một chiếc túi to rồi vứt vào một góc phố thuộc khu vực Benito Juárez. Nhưng không may cho cô, một người hàng xóm đã nhìn thấy toàn bộ sự việc nên đã báo cảnh sát vì cho rằng Roxana đã giết người.

Roxana viết trong một bức thư được cảnh sát công khai: "Tôi cảm thấy sợ hãi, khủng khiếp, tôi không muốn anh ta làm tổn thương ai khác. Tôi không biết phải làm gì, tôi rất sốc. Anh ta đã xúc phạm tôi, hủy hoại nhân phẩm của tôi, tôi cảm thấy bị sỉ nhục, bị tổn thương, tôi cảm thấy trống rỗng. Tôi biết rằng tôi sẽ bị lên án vì đã tự vệ như thế, vì tôi đã tự bảo vệ mình với tư cách là một người phụ nữ, vì đã trừng phạt kẻ tấn công tôi, vì đã có hành động giết người".

Sau khi Roxana bị bắt giữ vào tháng 5 vừa qua, các nhóm nữ quyền đã lên tiếng đòi quyền lợi cho cô. Được biết, Roxana không có quyền thuê luật sư biện hộ cho mình mà phải nhờ một người bào chữa chuyên bảo vệ quyền lợi của công chúng. Người thân của cô thì quá nghèo, họ không có đủ tiền để lo chi phí di chuyển đến nơi Roxana bị giam giữ tại nhà tù Neza-Bordo - cách tận 9 tiếng đi máy bay.

Roxana đã quá hoảng loạn và không gọi cảnh sát - Ảnh: The Sun

Các nhóm hoạt động vì quyền phụ nữ tại Brazil, chẳng hạn như Nos queremos vivas Neza yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật xem Roxana là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp. Họ liên tiếp chỉ trích rằng Roxana bị phân biệt giới tính một cách nặng nề.

Một thành viên của Nos queremos vivas Neza, nói: “Khi chúng tôi nói về quan điểm giới, chúng tôi nói về những điều kiện bất lợi mà phụ nữ phải trải qua".

Cô cho biết thêm: “Hôm nay Roxana còn sống, nhưng không may là cô ấy đang ở trong tù. Cô ấy chỉ là muốn tự vệ khi bị cưỡng hiếp. Có những người bị hãm hiếp và sát hại, chúng tôi biết điều đó. Roxana quyết định bảo vệ mạng sống của mình và cô ấy đã bảo vệ được mạng sống của chính mình".

Tuy thoát chết, nhưng Roxana có thể sẽ phải ngồi tù - Ảnh minh họa: Internet

Trong một bức thư được công khai, Roxana viết: "Tôi nói với họ rằng tôi đã giết anh ta, nhưng anh ta đã cưỡng hiếp tôi và tôi chỉ muốn tự vệ". Cô cũng lên tiếng cáo buộc các nhân viên cảnh sát rằng họ đã tấn công cô bằng lời nói và "không bao giờ thực hiện các xét nghiệm chuyên môn" để chứng minh cô đã bị cưỡng hiếp.

"Họ trình bày rằng tôi bị đánh đập, nhưng họ không chụp ảnh", cô nói. "Họ đã không tính đến tuyên bố của tôi để tôi có thể tự bào chữa. Tội duy nhất của tôi là tự vệ, phản kháng lại người đàn ông đã hãm hiếp tôi".

Hiện tại, Roxana đã trải qua một phiên tòa vào ngày 2/8 vừa qua. Tuy nhiên, nội dung của phiên tòa này vẫn chưa được công khai.