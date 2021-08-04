Theo con số thống kê mới nhất trong trận mưa 'nghìn năm có 1' diễn ra tại Hà Nam, Trung Quốc, con số thương vong đã tăng gấp 3 lần so với công bố được đưa ra trước đó.

Theo AP, vào buổi họp báo ngày 2/8 vừa qua, chính quyền tỉnh Hà Nam cho biết tổng cộng trong cơ lũ vừa qua đã có 292 người chết, 47 người mất tích ở thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, 7 người chết và 3 người mất tích ở thành Tân Hương và 3 người tử vong còn lại ở hai thành phố khác trong tỉnh. Trong khi đó, theo công bố ngày 30/7, số người chết do trận lũ lịch sử này được báo cáo là 99 người.

Người dân tại Hà Nam đang được đưa đến những nơi an toàn hơn - Ảnh: CFP Như thông tin trước đó, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vừa hứng chịu đợt mưa bão kỷ lục được đánh giá là chỉ có lại sau 5000 năm. Cơn mưa có quy mô lớn kinh khủng này đã nhấn chìm các ngôi nhà thấp, biến đường sá thành sông và nuốt chửng luôn cả hệ thống hạ tầng dưới lòng đất như hầm để xe, các ga tàu điện ngầm,... Qua những hình ảnh và video được lan truyền trên Internet, có thể thấy, nhiều phương tiện đã bị nước lũ cuốn trôi cùng hàng trăm người mắc kẹt bên trong các toa tàu điện ngầm trong nhiều giờ. Được biết, 14 người đã thiệt mạng trong các toa tàu điện ngầm trong cơn lũ.

Đường xá ngập trong nước mưa - Ảnh: AP Ghi nhận về các ca tử vong trong cơn mưa lớn này các nhà chức trách địa phương cho biết theo thống kê có 189 người chết trong vụ lũ lụt và sạt lở đất, 54 người thiệt mạng trong các ngôi nhà bị sập và 39 người đã ra đi mãi mãi ở những khu vực ngầm như tầng hầm và nhà để xe, bao gồm cả những người tử vong tại tuyến tàu điện ngầm số 5. Đối diện với sự thiệt hại về người lớn như vậy, tỉnh trưởng tỉnh Hà Nam, ông Wang Kai đã thay mặt Đảng ủy Đảng Cộng sản tỉnh Hà Nam bày tỏ lời chia buồn sâu sắc, sự cảm thông với gia đình các nạn nhân. Hàng trăm người bị kẹt trên các toa tàu ngập nước sau trận mưa hôm 20/7 - Ảnh: TWITTER Tính đến chiều 2.8, hơn 14,53 triệu người ở 150 khu vực cấp huyện bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, trên 1,09 triệu ha hoa màu bị thiệt hại và trên 30.600 ngôi nhà bị sập. Ước tính thiệt hại kinh tế lên tới 114,27 tỷ nhân dân tệ (hơn 406.000 tỷ đồng), tăng so với con số 65 tỷ nhân dân tệ được công bố hôm 23.7, theo Reuters. Trong một nỗ lực khôi phục lại cuộc sống của người dân sau lũ, các dịch vụ đường sắt, hàng không, đường cao tốc ở Hà Nam đã trở lại hoạt động bình thường. Các dịch vụ phương tiện công cộng ở thành thị và nông thôn cũng đã được khôi phục ở mức cơ bản. Người dân Hà Nam gặp khó khăn khi đi lại sau trận lũ kinh hoàng - Ảnh: AP Truyền thông Trung Quốc cho biết, vì những thiệt hại to lớn mà trận mưa lịch sử hôm 20/7 vừa rồi để lại, chính quyền trung ương đã quyết định thành lập một nhóm điều tra để đánh giá công tác đối phó với thiên tai. Qua đó, rút ra các bài học và xử lý những người phạm tội thiếu trách nhiệm.

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