Số người tử vong trong trận mưa 'nghìn năm có 1' tại Trung Quốc tăng gấp 3 lần, 300 người chết và hàng chục người mất tích

Thế giới 04/08/2021 05:28

Theo con số thống kê mới nhất trong trận mưa 'nghìn năm có 1' diễn ra tại Hà Nam, Trung Quốc, con số thương vong đã tăng gấp 3 lần so với công bố được đưa ra trước đó.

Theo AP, vào buổi họp báo ngày 2/8 vừa qua, chính quyền tỉnh Hà Nam cho biết tổng cộng trong cơ lũ vừa qua đã có 292 người chết, 47 người mất tích ở thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, 7 người chết và 3 người mất tích ở thành Tân Hương và 3 người tử vong còn lại ở hai thành phố khác trong tỉnh.

Trong khi đó, theo công bố ngày 30/7, số người chết do trận lũ lịch sử này được báo cáo là 99 người.

mua bao 1
Người dân tại Hà Nam đang được đưa đến những nơi an toàn hơn - Ảnh: CFP

Như thông tin trước đó, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vừa hứng chịu đợt mưa bão kỷ lục được đánh giá là chỉ có lại sau 5000 năm. Cơn mưa có quy mô lớn kinh khủng này đã nhấn chìm các ngôi nhà thấp, biến đường sá thành sông và nuốt chửng luôn cả hệ thống hạ tầng dưới lòng đất như hầm để xe, các ga tàu điện ngầm,...

Qua những hình ảnh và video được lan truyền trên Internet, có thể thấy, nhiều phương tiện đã bị nước lũ cuốn trôi cùng hàng trăm người mắc kẹt bên trong các toa tàu điện ngầm trong nhiều giờ.  Được biết, 14 người đã thiệt mạng trong các toa tàu điện ngầm trong cơn lũ.

mua bao 2
Đường xá ngập trong nước mưa - Ảnh: AP

Ghi nhận về các ca tử vong trong cơn mưa lớn này các nhà chức trách địa phương cho biết theo thống kê có 189 người chết trong vụ lũ lụt và sạt lở đất, 54 người thiệt mạng trong các ngôi nhà bị sập và 39 người đã ra đi mãi mãi ở những khu vực ngầm như tầng hầm và nhà để xe, bao gồm cả những người tử vong tại tuyến tàu điện ngầm số 5.

Đối diện với sự thiệt hại về người lớn như vậy, tỉnh trưởng tỉnh Hà Nam, ông Wang Kai đã thay mặt Đảng ủy Đảng Cộng sản tỉnh Hà Nam bày tỏ lời chia buồn sâu sắc, sự cảm thông với gia đình các nạn nhân.

mua bao 3
Hàng trăm người bị kẹt trên các toa tàu ngập nước sau trận mưa hôm 20/7 - Ảnh: TWITTER

Tính đến chiều 2.8, hơn 14,53 triệu người ở 150 khu vực cấp huyện bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, trên 1,09 triệu ha hoa màu bị thiệt hại và trên 30.600 ngôi nhà bị sập. Ước tính thiệt hại kinh tế lên tới 114,27 tỷ nhân dân tệ (hơn 406.000 tỷ đồng), tăng so với con số 65 tỷ nhân dân tệ được công bố hôm 23.7, theo Reuters.

Trong một nỗ lực khôi phục lại cuộc sống của người dân sau lũ, các dịch vụ đường sắt, hàng không, đường cao tốc ở Hà Nam đã trở lại hoạt động bình thường. Các dịch vụ phương tiện công cộng ở thành thị và nông thôn cũng đã được khôi phục ở mức cơ bản.

mua bao 4
Người dân Hà Nam gặp khó khăn khi đi lại sau trận lũ kinh hoàng - Ảnh: AP

Truyền thông Trung Quốc cho biết, vì những thiệt hại to lớn mà trận mưa lịch sử hôm 20/7 vừa rồi để lại, chính quyền trung ương đã quyết định thành lập một nhóm điều tra để đánh giá công tác đối phó với thiên tai. Qua đó, rút ra các bài học và xử lý những người phạm tội thiếu trách nhiệm.

Bé trai mất tích trong đêm khiến cả nhà nhốn nháo đi tìm, mở rương đồ chơi ra ai cũng rụng rời chân tay

Bé trai mất tích trong đêm khiến cả nhà nhốn nháo đi tìm, mở rương đồ chơi ra ai cũng rụng rời chân tay

Cứ ngỡ rằng cậu bé đã bị bắt cóc, ai ngờ đâu sự thật trong rương đồ chơi đã giúp cả gia đình sáng tỏ được mọi việc.

Xem thêm
Từ khóa:   Mưa lớn tại Hà Nam Cơn mưa 5000 năm mới có lũ lụt ở Trung Quốc

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 35 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 35 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 35 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 4 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 27 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích