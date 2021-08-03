Bé trai mất tích trong đêm khiến cả nhà nhốn nháo đi tìm, mở rương đồ chơi ra ai cũng rụng rời chân tay

Thế giới 03/08/2021 11:30

Cứ ngỡ rằng cậu bé đã bị bắt cóc, ai ngờ đâu sự thật trong rương đồ chơi đã giúp cả gia đình sáng tỏ được mọi việc.

Trang People đưa tin, một hộ gia đình sống tại thành phố Hurricane, thuộc quận Washington, bang Utah, Hoa Kỳ đã báo cáo một vụ mất tích vào ngày 25/7, nạn nhân chính là cậu bé Kache Wallis, 4 tuổi. Mới đầu, gia đình rất lo lắng vì nghĩ rằng rất có thể cậu bé đã bị bắt cóc hoặc mất tích nhưng ngay sau đó, nhờ sự sáng suốt của cảnh sát, sự thật đã được phơi bày.

Vào tối hôm trước, ngày 24/7, bà của Kache đã đưa cậu vào phòng ngủ. Nhưng sáng hôm sau, khi vào phòng để đánh thức cậu thì bà lại bàng hoàng nhận ra cháu cháu mình đã biến mất.

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Bé trai Kache Wallis được báo cáo là mất tích trong đêm - Ảnh: People

Sau một hồi cả gia đình phối hợp cùng người thân và bạn bè để tìm kiếm nhưng không ra kết quả, cuối cùng họ lựa chọn báo cảnh sát. Sau khi đến nơi và xem xét tình hình, cảnh sát địa phương đã quyết định triển khai những cuộc tìm kiếm với đủ quy mô lớn nhỏ, thậm chí, họ đã nhờ đến hàng xóm cùng đội ngũ các tình nguyện viên hãy chung tay tìm ra Kache.

Sau khi chẳng thu được kết quả gì, cảnh sát quyết định một lần nữa kiểm tra lại căn nhà của gia đình bé trai Kache lần thứ 3. Khi tìm trong phòng cậu bé, cảnh sát đã phát hiện ra một sự thật đau lòng. Thi thể của Kache đã tái xanh và lạnh ngắt nằm trong rương đồ chơi.

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Không rõ vì lý do gì mà cậu bé Kache lại chui vào rương đồ chơi và bị kẹt lại trong đó - Ảnh minh họa: Internet

Kết quả pháp y từ Văn phòng Giám định Y khoa bang Utah vào ngày 28/7 vừa qua cho biết nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của Kache là "ngạt thở do tư thế". Sau đó, cảnh sát đã tiến hành lấy lời khai các thành viên trong gia đình của Kache và rút ra kết luận đây là cái chết tự nhiên và không có hung thủ.

"Chúng tôi muốn gửi lời chia buồn chân thành nhất tới bé trai Kache và gia đình cậu bé" - Cảnh sát thành phố Hurricane chia sẻ.

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Nhiều người chia buồn cùng gia đình Kache vì cái chết đột ngột của cậu - Ảnh: People

Sau đó, vì để tổ chức cho Kache một buổi tang lễ đàng hoàng trong thời điểm gia đình cậu đang gặp khó khăn về tài chính, một người thân trong gia đình của cậu đã kêu gọi quyên góp thông qua trang web từ thiện GoFundMe.

"Kache giống như một chất keo dính kết tất cả chúng tôi lại với nhau. Kache có một nụ cười dễ lan tỏa với mọi người và tất cả đều yêu thằng bé. Chúng tôi không biết phải làm gì kể từ bây giờ khi không có thằng bé bên cạnh" - người này viết lên trang từ thiện.

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