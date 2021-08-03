Hơn 100 người bỏ mạng trong trận lũ lụt lớn nhất Afghanistan tính từ đầu năm nay

Thế giới 03/08/2021 06:00

Trong khi hàng chục người vẫn đang mất tích vì trận lũ lụt có quy mô lớn nhất từ đầu năm nay, Afghanistan đã ghi nhận 113 người thiệt mạng và dự tính con số này sẽ tiếp tục tăng.

Theo AP, cơn mưa lớn suốt nhiều ngày qua đã gây ra một trận ngập lụt lớn ở huyện Kamdesh, tỉnh Nuristan do Taliban kiểm soát, cách thủ đô Kabul của nước này 200km về phía Đông Bắc. Xuyên suốt với đó, các hoạt động cứu hộ vẫn đang được chính phủ triển khai.

Báo cáo về thiệt hại mà trận lũ này gây ra, Abdul Samai Zarbi, phát ngôn viên của Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Afghanistan, cho biết, chỉ trong vài ngày qua đã có hơn 170 ngôi nhà đã bị phá hủy, 300 hộ gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề cũng vì lý do này. Đồng thời đã có 34 người chịu thương tật và con số này vẫn sẽ tăng trong thời gian tới.

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Lũ quét kinh hoàng những ngày qua ở Afghanistan - Ảnh: PTI

Cơ quan quản lý thiên tai Afghanistan cho biết, các công tác hỗ trợ và giúp đỡ người dân ở vùng ngập lụt đang gặp nhiều khó khăn khi mà một cây cầu lớn ở huyện Kamdesh đã bị sập. Cùng với đó các dịch vụ y tế cũng bị đình trệ do thiếu thuốc men và trang thiết bị cần thiết.

Phát ngôn viên của Bộ Quản lý thiên tai Afghanistan, ông Tamim Azini chia sẻ: "Thật không may vì khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của Taliban, chúng tôi không thể cử các đội cứu hộ cấp tỉnh đến khu vực này".

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Nhà cửa bị hư hại do lở đất trong trận lũ lụt lớn ở tỉnh Nuristan của Àghanistan - Ảnh: AP

Tuy vậy, những hỗ trợ cần thiết vẫn được diễn ra. Được biết các nhóm từ Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Afghanistan đã tiếp cận được đến khu vực này. Ngoài ra, khi biết về tin ngập lụt, Liên Hợp Quốc đã cử các nhân viên đến khu vực này để hỗ trợ kịp thời và cung cấp nước sạch.

Afghanistan là quốc gia nằm ở khu vực Nam Á thường xuyên chịu nhiều thiệt hại bởi các cơn mưa lớn gây ra ngập lụt là lở đất. Mỗi năm đến mùa mưa, quốc gia này phải đối mặt với tình hình khó khăn khi nhà cửa, đất đai đều bị phá hủy nghiêm trọng. Tháng 8/2020, hơn 150 người đã thiệt mạng ở 13 tỉnh của nước này do lũ quét. Trung bình mỗi năm thiên tai ảnh hưởng đến khoảng 200.000 người trên toàn Afghanistan.

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Nhiều người dân bàng hoàng khi chỉ trong 1 đêm đã mất trắng toàn bộ tài sản, từ nhà cửa đến đất đai đều bị phá hủy - Ảnh: AP

Ở một diễn biến khác, phát ngôn viên lực lượng Taliban, ông Zabihullah Mujahed nói với hãng tin AP: “Các trận mưa lớn vào đêm 28/7 đã gây ra trận lũ quét. Chúng tôi đã cử các đội cứu hộ tới những khu vực bị ảnh hưởng, cũng như bỏ ra khoảng 62.000USD làm kinh phí hỗ trợ công tác dọn bùn đất tại những ngôi làng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai”.

“Chúng tôi kêu gọi mọi sự trợ giúp từ cộng đồng tới người dân sinh sống ở làng Merdesh trong vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Chúng tôi cũng gửi lời kêu gọi giúp đỡ đến các tổ chức từ thiện”, ông Mujahid nói thêm.

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