Tờ Times of India đưa tin, một người phụ nữ Ấn Độ mới đây đã nộp đơn xin ly hôn với lý do chồng đã lừa dối mình suốt thời gian qua. Được biết, chồng của cô là một người có xu hướng yêu người đồng giới và còn có quan hệ ngoài luồng với 2 người đàn ông khác sau lưng cô.

Ấn Độ là một trong những quốc gia hiện nay vẫn còn tồn tại hôn nhân sắp đặt với tỉ lệ khá cao. Vậy nên, nhiều cặp đôi chỉ biết mặt nhau lần đầu vào ngày diễn ra lễ thành hôn. Cũng bởi vì lý do đó, nhiều cuộc hôn nhân đi vào bế tắc khi một người phát hiện ra ý trung nhân của mình có những tính cách hoặc hành động quá đáng sau khi kết hôn.

Có lẽ vì đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt nên quan hệ vợ chồng của Shalini và Vikram không mấy hòa thuận. Suốt 3 năm chung sống, anh Vikram thường xuyên lạnh nhạt với Sahlini, họ ít gần gũi với nhau như những cặp đôi khác. Điều này khiến cô vợ trẻ cảm thấy đau khổ vô cùng, không biết rằng liệu mình đã làm gì sai mà bị đối xử như vậy.

Cô Shalini, 28 tuổi - nhân vật chính trong câu chuyện là một kỹ sư phần mềm, vào tháng 6/2018 cô đã kết hôn cùng với anh Vikram, 31 tuổi là một nhân viên ngân hàng. Giống như nhiều cặp đôi khác tại Ấn Độ, cuộc hôn nhân của 2 người cũng là sắp đặt, đặc biệt hơn một chút đây là lần kết hôn thứ 2 của anh Vikram. Sau khi thành đôi, 2 người họ sống định cư tại khu Jayanagar, thuộc thành phố Bengaluru, bang Karnataka, miền nam Ấn Độ.

Nếu bị hỏi về lý do thường xuyên xa lánh vợ, Vikram viện ra rất nhiều lý do khác nhau từ việc còn đau lòng về cuộc hôn nhân trước đến gia đình của Shalini vẫn chưa đưa đủ của hồi môn cho gia đình Vikram. Khi 2 vợ chồng xảy ra tranh cãi, Vikram còn nhiều lần quá đáng đuổi Shalini ra khỏi nhà, đồng thời bịa ra những lời đồn vô căn cứ để bêu rếu cô.

Sau đó, vào thời gian cách li vì dịch bệnh năm ngoái, cô Shalini đã phát hiện ra sự thật động trời về cuộc hôn nhân của cô qua một lần kiểm tra điện thoại của chồng.

Trong điện thoại của Vikram có 2 ứng dụng hèn hò đồng tính nam - Ảnh minh họa: Internet

Một cố vấn của Trung tâm Tư vấn Gia đình thuộc Đồn cảnh sát Basavanagudi, người đã xử lý vụ việc của cặp vợ chồng này, cho biết: "Trong lần phong tỏa xã hội năm ngoái, người vợ thấy chồng mình thường xuyên dán mắt vào điện thoại di động và phát hiện ra anh ta sử dụng một số ứng dụng. Khi thời gian làm việc ở nhà trở nên tồi tệ hơn, người vợ đã thử kiểm tra điện thoại của chồng và phát hiện sự thật".

Cô Shalini vô tình phát hiện ra trong điện thoại của anh Vikram chồng mình có đến 2 ứng dụng hẹn hò dành cho người đồng tính nam. Dữ liệu trong ứng dụng cho thấy, anh Vikram đã dùng tài khoản của mình để kết nối với 2 người đàn ông khác.

Shalini bát ngờ phát hiện ra việc chồng mình đã lén lút ngoại tình sau lưng mình với 2 người đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet

Vì sự thật này quá kinh khủng và khó tin, cô Shalini đã đối chất với Vikram. Đồng thời, cô cũng buộc tội anh đã bêu xấu cô trước mặt cả gia đình để che giấu giới tính thật của mình.

Vào năm 2021, sau khi lệnh phong tỏa được gỡ bỏ, qua đường dây trợ giúp của Trung tâm Tư vấn Gia đình, Shalini đã khiếu nại chồng thành công. Tuy nhiên, tại đây, anh Vikram đã phủ nhận việc mình lừa dối và có quan hệ ngoài luồng với người khác mà chỉ thừa nhận duy nhất việc mình đã sử dụng 2 ứng dụng hẹn hò đồng tính kia.

Hiện tại, cuộc ly hôn của 2 vợ chồng cô Shalini vẫn đang chờ sự phán quyết từ tòa án.