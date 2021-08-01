Không rõ vì lý do gì mà bạn gái của anh chàng này lại tức giận đến mức muốn giết chết anh ta như vậy.

The Sun đưa tin, sự việc xảy ra vào ngày 29/7 vừa qua trên 1 con phố khá nhộn nhịp tại thành phố Baltimore, bang Maryland, Hoa Kỳ. Toàn bộ sự việc đã được một chiếc camera an ninh ghi lại và được đăng tải lên internet ngay sau khi diễn ra. Trong clip có thể thấy một anh chàng đang chạy thục mạng để né chiếc "ô tô điên" đang cố gắng giết chết mình. Người đàn ông cố gắng né sự tấn công của chiếc 'ô tô điên' - Ảnh: Cắt từ clip Đoạn clip ngắn này ngay từ lúc bắt đầu đã khá bất thường khi một người đàn ông đang dỡ đồ từ sau xe ra rồi vứt xuống ngay giữa đường cái. Khi anh này đang định đóng cốp xe lại thì người trong xe bất ngờ điều khiển khiến chiếc xe chạy thụt lùi và lao vào người anh ta với một vận tốc khá nhanh. Rất may người đàn ông này nhanh nhẹn đã thoát được một phen chết hụt và trốn ở lối vào 1 căn nhà bên đường.

Tuy vậy, người trong xe chưa muốn bỏ qua cho anh khi cố tình tông vào anh ta thêm lần nữa. Người này đã bẻ lái "rất nghệ" nhưng gã đàn ông vẫn tránh được rồi cuối cùng chiếc xe lao vào bức tường gạch, cán qua số đồ đạc mà anh này lấy ra khỏi xe lúc đầu. Cô bạn gái bước xuống xe sau khi 2 lần cố gắng tông chết bạn trai của mình - Ảnh: The Sun Lúc này, người trong xe mới đi xuống, hóa ra 'kẻ giết người' sau tay lái lại là một người phụ nữ và là bạn gái của người đàn ông kia. Hóa ra, 2 người này vốn có quan hệ tình cảm nhưng đã xảy ra cãi vã nên mới có việc cô bạn gái lái xe muốn tông chết anh ta như vậy.

Sau khi cô bạn gái xuống xe để tiếp tục cãi nhau với người đàn ông này, anh ta lại to tiếng và tiếp tục chế nhạo cô ấy đến khi cô quay lại xe mới thôi. Tiếp đó, anh ta đi theo chiếc xe đang từ từ lùi lại rồi đập lên kính chắn gió và nói gì đó. Nhưng ngay khi anh ta chỉ vừa quay lưng đi, cô bạn gái lại đạp chân ga tiến thẳng đến anh ta. Và lần này gã lại may mắn thoát chết khi chiếc xe chỉ còn cách có chục phân. Chỉ vừa quay lưng đi, gã này lại suýt chết lần nữa dưới tay lái của bạn gái - Ảnh: Cắt từ clip Sau vụ va chạm này, vài viên gạch trên bức tường mà chiếc xe tông phải đã rơi xuống làm móp nắp capo của chiếc xe. Cặp đôi vẫn tiếp tục tranh cãi kịch liệt đến một lúc sau. Hiện chưa rõ lý do thật sự sau việc cặp đôi cãi nhau cũng như không biết cả 2 có bị mời lên đồn hay không nhưng ông bà ta thường có câu "quá tam ba bận", nếu cô gái muốn tông thêm 1 lần nữa không rõ anh chàng này có còn né được nữa không.

Mẹ của bạn trai làm việc này khiến anh ta không cầu hôn nữa, netizen tung hoa chúc mừng cô bạn gái khi biết tin Suýt tí nữa là cô gái này đã được bạn trai cầu hôn và có một cái kết tuyệt đẹp cho chuyện tình cảm. Tuy nhiên hành động này của mẹ bạn trai lại phá hỏng tất cả.

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