'Máy bay bà già' hẹn hò với 'phi công trẻ' là bạn của con trai mình, khoảng cách tuổi tác khiến ai cũng giật mình

Thế giới 01/08/2021 14:06

Tuy nhận được sự ủng hộ hết mình từ các con, chuyện tình của cặp đôi "đũa lệch" này vẫn gặp phải nhiều dị nghị từ những người xung quanh.

Trang Mirror đưa tin, một người phụ nữ 40 tuổi đã hẹn hò với một thanh niên 22 tuổi suốt 1 năm 6 tháng qua. Được biết, thanh niên này là bạn của con trai người phụ nữ và tình cảm của cặp đôi được các con của cô ủng hộ nhiệt tình.

Nhân vật chính trong câu chuyện trên là cô Tanya và anh Josue, cả hơn hơn kém nhau tận 18 tuổi nhưng mối tình của 2 người vô cùng hạnh phúc. Cả 2 đã nảy sinh tình cảm qua những lần gặp nhau khi con trai của Tanya dưa Josue đến nhà chơi.

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Cô Tanya và thanh niên Josue cách nhau tận 18 tuổi - Ảnh: Mirror

Từ lần gặp đầu tiên, Josue đã nhanh chóng bị Tanya thu hút và nhanh chóng rơi vào lưới tình với người phụ nữ từng trải nhưng vô cùng quyến rũ. Sau thời gian theo đuổi, Josue đã khiến Tanya đồng ý xác định một mối quan hệ với mình, tuy nhiên mối quan hệ yêu đương của cặp đôi gặp không ít rào cản vì những gièm pha về tuổi tác của 2 người.

Khi đăng tải đoạn clip tóm tắt về mối tình đẹp như truyện cổ tích của cả 2 trên TikTok, cô Tanya cho biết trong khi các con của cô không có ý kiến gì về việc mẹ hẹn hò với bạn của mình, thì nhiều người xung quanh lại cho rằng sự việc như vậy thật là quá bất thường. Cũng bởi vì khoảng cách tuổi tác, 2 người đi bên cạnh nhau không khác gì mẹ con.

"Tôi thoải mái công khai với các con trai rằng tôi đang hẹn hò với người bạn của chúng". - Cô Tanya nói thêm. Sau đó, cô Tanya và anh Josue dành cho nhau một nụ hôn ngọt ngào trong clip.

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Cả 2 bên nhau đã được 1 năm 6 tháng mặc kệ những lời dị nghị - Ảnh: Mirror

Sau khi đoạn clip về chuyện tình của mình, cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc của cư dân mạng. Nhiều người động viên, khích lệ cô Tanya và Josue hãy giữ vững tình cảm của mình và đừng quan tâm đến những lời dị nghị xung quanh. Tuy vậy, cũng có rất nhiều người bày tỏ thái độ tiêu cực, cho rằng đây là một mối quan hệ không đáng có.

"Hai bạn rất dễ thương và có vẻ hạnh phúc. Đừng quan tâm đến những lời ghét bỏ vô cớ của người khác".

"Trông giống 2 mẹ con hơn là một cặp đôi yêu nhau".

"Điều này khiến tôi cảm thấy khó chịu. Hãy thử tưởng tượng một ngày bạn thân lại trở thành bố dượng của mình đi"...

Dù cho có kha khá các bình luận tiêu cực về chuyện tình "phi công trẻ lái máy bay bà già", cô Tanya vẫn bình tĩnh đáp trả: "Chúng tôi đọc được hết các bình luận nhưng chúng tôi thật sự không quan tâm quá nhiều".

Cho đến nay, cô Tanya và anh Josue đã yêu nhau được 1 năm 6 tháng. Vì mối quan hệ tuyệt đẹp của mình, cô Tanya mong muốn mối tình của cả 2 sẽ trở thành một chứng nhân để bình thường hóa các mối quan hệ chênh lệch tuổi tác quá nhiều.

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